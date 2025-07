Tom Sartain è gestore di portafoglio senior all'interno del team multi-settoriale globale di IFI con sede a Londra. Il suo ruolo comprende la generazione di idee e la costruzione del portafoglio nelle strategie su tassi d’interesse, asset allocation e valute per i portafogli globali. Tra le sue aree di interesse figurano strategie relative value, derivati e mercati dell'inflazione.

Prima di entrare in Invesco, Tom ha lavorato presso Schroders Investment Management per 13 anni. Ha lavorato come membro senior del team di gestione di portafogli multi-settoriali, supervisionando Libor plus, portafogli globali aggregati e sovrani, inclusi titoli indicizzati all'inflazione.

Oltre a essere un investitore senior, Tom aveva la supervisione manageriale della funzione di analisi all'interno del team. Prima del 2005, Tom ha lavorato in ambito obbligazionario presso RBS Financial Markets.