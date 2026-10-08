Tomoaki Kota

A ottobre 2026 Tomoaki entrerà a far parte di Invesco Japan e, da inizio novembre, ricoprirà i ruoli di Chief Investment Officer e Chief Portfolio Manager, apportando 28 anni di esperienza nel settore degli investimenti.

In precedenza, è stato Senior Portfolio Manager presso Asset Management One. Ha guidato e gestito la strategia Japan Active Market Oriented IV, una strategia azionaria giapponese a gestione attiva. Insieme al suo team, gestisce oltre 1.000 miliardi di JPY per una clientela sia nazionale, sia internazionale. Prima di entrare a far parte di DIAM Asset Management nel 2008, successivamente integrato in Asset Management One, si è specializzato in investimenti creditizi presso la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. In precedenza, è stato distaccato presso Tokyo Mitsubishi Asset Management e dal 1999 ha ricoperto il ruolo di gestore di portafoglio e analista di ricerca nella divisione degli investimenti azionari giapponesi. Ha iniziato la sua carriera presso la Bank of Tokyo nel 1994.

Tomoaki ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università di Osaka. È inoltre Certified Member Analyst della Securities Analysts Association of Japan.