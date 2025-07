Wim Vandenhoeck è Senior Portfolio Manager per le strategie Invesco Oppenheimer Emerging Markets Local Debt e International Bond; si occupa principalmente della conduzione delle analisi di tassi d’interesse e valute nei mercati emergenti.

Win Vandenhoeck è entrato in Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. Prima di OppenheimerFunds nel 2015, è stato socio di APQ Partners LLP, società di consulenza per gli investimenti nei mercati emergenti con sede fuori Londra. Prima di APQ, aveva lavorato come asset manager in GLG Partners LP a Londra, concentrandosi sulle strategie obbligazionarie per i mercati emergenti. Nel periodo precedente GLG, era stato socio di Six Seasons Global Asset Management LLC, Aravali Partners LLC, e Havell Capital Management LLC, sempre a New York, occupandosi in prevalenza di strategie macro obbligazionarie, spesso focalizzate sui mercati emergenti. All’inizio della carriera, ha ricoperto ruoli in Bank Brussels Lambert e Paribas Bank.

Wim Vandenhoeck ha conseguito un BA alla Katholiek Universiteit Leuven e un MBA presso la Cornell University.