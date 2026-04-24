Investimenti in ETF
Scopri in che modo i nostri ETF possono essere strumenti a basso costo in grado di offrire nuove opportunità di investimento per i tuoi clienti.
L'interesse degli investitori per le strategie equiponderate è in aumento, man mano che cresce il rischio di concentrazione. Le turbolenze del mercato hanno messo in evidenza le valutazioni eccessive dei titoli tecnologici USA mega cap come i "Magnifici 7" e una concentrazione analoga è evidente anche nei mercati sviluppati. Gli approcci equiponderati offrono un modo semplice ed efficiente in termini di costo per ridurre l'esposizione ai titoli a peso maggiore e ottenere una diversificazione azionaria più equilibrata.
Il nostro processo basato su regole evita un'eccessiva esposizione ai titoli a maggiore capitalizzazione, contribuendo a ridurre i rischi legati a potenziali bolle di mercato.
Un programma di ribilanciamento sistematico sfrutta il principio del "comprare basso, vendere alto" per consentire ai nostri ETF equiponderati di mantenere un'esposizione bilanciata.
Una rappresentazione più bilanciata in termini di settore e Paese aiuta a ridurre i rischi e consente alle società small e mid cap di fornire un contributo più significativo.
Gli ETF equiponderati sono concepiti per fornire un'esposizione agli stessi elementi costitutivi dei rispettivi indici principali ponderati per la capitalizzazione di mercato, ma ponderano equamente ciascuna società a ogni data di ribilanciamento, in genere con cadenza trimestrale. Questo approccio incrementa la diversificazione e i rendimenti aggiustati per il rischio, riducendo al contempo il rischio di concentrazione.
Attribuendo la stessa ponderazione a ciascuna società, sia essa di piccole o grandi dimensioni, tipicamente su base trimestrale, gli ETF equiponderati evitano un'eccessiva concentrazione nelle società più grandi. Ciò contribuisce a mitigare i rischi legati alle potenziali bolle di mercato e garantisce un'esposizione più bilanciata a tutti gli elementi costitutivi dell'indice.
Gli ETF equiponderati assegnano a ciascun elemento costitutivo dell'indice il medesimo peso, indipendentemente dalla sua dimensione o capitalizzazione di mercato. Gli ETF ponderati per la capitalizzazione di mercato, invece, allocano gli investimenti in proporzione alla capitalizzazione di mercato di ciascun elemento costitutivo, il che significa che le società più grandi hanno un peso maggiore all'interno dell'indice.
La performance degli ETF equiponderati può variare a seconda delle condizioni di mercato. Durante i periodi di crescita, le società più piccole possono generare rendimenti superiori, mentre in fase di rallentamento economico, l'approccio diversificato può aiutare a contenere le perdite.
Gli ETF equiponderati possono replicare una varietà di indici equiponderati, inclusi ampi indici regionali come MSCI World, S&P 500 o MSCI Europe.
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Gli ETF e le commodity sono un vero e proprio laboratorio di innovazione e rappresentano un modo dinamico per gli investitori di accedere ai mercati dei capitali. Leggi i nostri approfondimenti sulle ultime notizie e sugli sviluppi più recenti in questo ambito in rapida evoluzione.
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