ETF di Invesco

ETF equiponderati

Raggiungi il perfetto bilanciamento del portafoglio con i nostri ETF equiponderati.

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Un uomo che guida una bicicletta in campagna

Perché scegliere l'equiponderazione

L'interesse degli investitori per le strategie equiponderate è in aumento, man mano che cresce il rischio di concentrazione. Le turbolenze del mercato hanno messo in evidenza le valutazioni eccessive dei titoli tecnologici USA mega cap come i "Magnifici 7" e una concentrazione analoga è evidente anche nei mercati sviluppati. Gli approcci equiponderati offrono un modo semplice ed efficiente in termini di costo per ridurre l'esposizione ai titoli a peso maggiore e ottenere una diversificazione azionaria più equilibrata.

Rischio di concentrazione ridotto

Il nostro processo basato su regole evita un'eccessiva esposizione ai titoli a maggiore capitalizzazione, contribuendo a ridurre i rischi legati a potenziali bolle di mercato.

"Comprare basso, vendere alto"

Un programma di ribilanciamento sistematico sfrutta il principio del "comprare basso, vendere alto" per consentire ai nostri ETF equiponderati di mantenere un'esposizione bilanciata.

Bias ridotti

Una rappresentazione più bilanciata in termini di settore e Paese aiuta a ridurre i rischi e consente alle società small e mid cap di fornire un contributo più significativo.

Gamma di ETF equiponderati

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Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

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Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

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Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF

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Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF

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Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF

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Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF

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Domande frequenti

Gli ETF equiponderati sono concepiti per fornire un'esposizione agli stessi elementi costitutivi dei rispettivi indici principali ponderati per la capitalizzazione di mercato, ma ponderano equamente ciascuna società a ogni data di ribilanciamento, in genere con cadenza trimestrale. Questo approccio incrementa la diversificazione e i rendimenti aggiustati per il rischio, riducendo al contempo il rischio di concentrazione. 

Attribuendo la stessa ponderazione a ciascuna società, sia essa di piccole o grandi dimensioni, tipicamente su base trimestrale, gli ETF equiponderati evitano un'eccessiva concentrazione nelle società più grandi. Ciò contribuisce a mitigare i rischi legati alle potenziali bolle di mercato e garantisce un'esposizione più bilanciata a tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Gli ETF equiponderati assegnano a ciascun elemento costitutivo dell'indice il medesimo peso, indipendentemente dalla sua dimensione o capitalizzazione di mercato. Gli ETF ponderati per la capitalizzazione di mercato, invece, allocano gli investimenti in proporzione alla capitalizzazione di mercato di ciascun elemento costitutivo, il che significa che le società più grandi hanno un peso maggiore all'interno dell'indice.

La performance degli ETF equiponderati può variare a seconda delle condizioni di mercato. Durante i periodi di crescita, le società più piccole possono generare rendimenti superiori, mentre in fase di rallentamento economico, l'approccio diversificato può aiutare a contenere le perdite. 

Gli ETF equiponderati possono replicare una varietà di indici equiponderati, inclusi ampi indici regionali come MSCI World, S&P 500 o MSCI Europe.

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  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

     

    Informazioni importanti

    I dati sono aggiornati al 28/02/2026 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.

    La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

  • EMEA5277138/2026