ETF equiponderati

L'interesse degli investitori per le strategie equiponderate è in aumento, man mano che cresce il rischio di concentrazione. Le turbolenze del mercato hanno messo in evidenza le valutazioni eccessive dei titoli tecnologici USA mega cap come i "Magnifici 7" e una concentrazione analoga è evidente anche nei mercati sviluppati. Gli approcci equiponderati offrono un modo semplice ed efficiente in termini di costo per ridurre l'esposizione ai titoli a peso maggiore e ottenere una diversificazione azionaria più equilibrata.