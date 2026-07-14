Il tuo accesso alle opportunità globali
Invesco MSCI World UCITS ETF punta a replicare il rendimento totale dell'Indice MSCI World meno l'impatto delle commissioni. Questo indice comprende oltre 1.300 società a media e alta capitalizzazione di 23 mercati sviluppati, tra cui Stati Uniti, Germania e Giappone. L'indice include azioni di società operanti in 11 settori, tra cui tecnologia, finanziari, energia e industriali.Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l'indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo. Rappresenta un modo semplice ed efficiente in termini di costo per investire nei mercati globali senza dover scegliere in autonomia regioni, settori o società specifici. Si rimanda alla fine della pagina per il nostro elenco completo dei rischi di investimento.
Rischi di investimento
Investire in questo fondo comporta dei rischi, tra cui le fluttuazioni di valore, il rischio di cambio, l’utilizzo di strumenti derivati per la replica dell’indice, il rischio azionario, il rischio associato agli ETF sintetici e il rischio di concentrazione geografica o per Paese. La diversificazione non garantisce un utile né elimina il rischio di perdite. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla documentazione legale oppure fare clic qui.
L’Indicatore Sintetico di Rischio (SRI) del fondo è pari a 4 su una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il livello di rischio più basso e 7 quello più elevato.
Invesco MSCI World UCITS ETF
Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri. Accedi al report completo sullo storico della performance.
La performance dell'ETF è espressa nella valuta di base del fondo e comprende il reinvestimento dei dividendi. La performance dell'ETF rappresenta il Valore patrimoniale netto al netto delle commissioni di gestione e degli altri costi relativi all'ETF, ma non tiene conto delle commissioni o delle spese di deposito da versare in caso di acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L’ETF non addebita commissioni di sottoscrizione o di rimborso. Non è possibile investire direttamente in un indice. Dati: Invesco.
I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
al 31 maggio 2026
Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri. Accedi al report completo sullo storico della performance.
La performance dell'ETF è espressa nella valuta di base del fondo e comprende il reinvestimento dei dividendi. La performance dell'ETF rappresenta il Valore patrimoniale netto al netto delle commissioni di gestione e degli altri costi relativi all'ETF, ma non tiene conto delle commissioni o delle spese di deposito da versare in caso di acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L’ETF non addebita commissioni di sottoscrizione o di rimborso. Non è possibile investire direttamente in un indice. Dati: Invesco.
I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
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|05.16
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|Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
|27.57%
|13.80%
|25.05%
|2.24%
|-4.71%
|40.80%
|7.00%
|0,16
|11.61%
|16.45%
|Indice MSCI World Total Return (Net)
|27.49%
|13.72%
|24.92%
|2,07%
|-4.82%
|40.63%
|6.80%
|-0.29%
|11.57%
|16.42%
Domande frequenti
"Acc" indica ad accumulazione. Questo significa che qualsiasi reddito generato dal fondo (ad esempio dividendi) viene automaticamente reinvestito nel fondo stesso, invece di essere distribuito agli investitori. Il numero di azioni detenute rimane invariato, il valore di ciascuna azione invece può aumentare nel corso del tempo man mano che tale reddito viene reinvestito, contribuendo alla crescita dell'investimento attraverso la capitalizzazione.
Al contrario, un'opzione a distribuzione del reddito ("Inc") corrisponde agli investitori qualsiasi reddito generato dal fondo, di norma su base regolare (ad esempio, trimestralmente o semestralmente). In questo caso, il numero di azioni e il rispettivo prezzo non beneficiano dell'aumento derivante dal reinvestimento del reddito, poiché i rendimenti vengono invece distribuiti all'investitore sotto forma di liquidità.
Riassumendo, le quote "Acc" si concentrano sul reinvestimento e sulla crescita a lungo termine, mentre le quote "Inc" si concentrano sulla generazione di un flusso regolare di reddito.
Un indice replica la performance di un gruppo di investimenti.
Ad esempio, l'Indice MSCI World segue le grandi società dei mercati sviluppati di tutto il mondo. Qualora il corso azionario di tali società dovesse aumentate, l'indice sale, in caso contrario, l'indice subisce un calo.
Gli investitori utilizzano gli indici per avere una rapida panoramica dell'andamento dei mercati.
Questo ETF può essere disponibile su piattaforme che offrono piani di investimento regolari (piani di accumulo), consentendo di investire importi prestabiliti nel tempo. La disponibilità e i termini variano in base alla piattaforma.
Gli indici globali differiscono per i Paesi e le società in cui investono. Possono concentrarsi sui mercati sviluppati o sui mercati emergenti, oppure investire in entrambi. Possono inoltre includere società di diverse dimensioni, ad alta, media e bassa capitalizzazione.
Questo articolo spiega la differenza tra l'Indice MSCI World e un altro indice di riferimento settoriale globale, l'Indice FTSE All-World.
Possibili vantaggi
Potenziale di crescita: potenziale di crescita. Le azioni possono contribuire a far crescere gli investimenti nel tempo, aiutandone a mantenere il valore rispetto all'inflazione.
Diversificazione: investire in diversi Paesi, settori e società aiuta a distribuire il rischio nei vari mercati che non sempre si muovono in modo sincrono. Quando un'area rallenta, un'altra può essere in crescita. Questo può contribuire a ridurre la volatilità rispetto a un investimento concentrato in un'area ristretta.
Ampie opportunità: gli investimenti internazionali aprono il portafoglio a opportunità al di fuori del proprio Paese di origine.
Rischi
Rischio di capitale: come per qualsiasi investimento, le azioni sono destinate a oscillare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
Altri rischi: investire in altri Paesi può comportare dei rischi, come quello politico, economico o normativo. (Questo tende a rappresentare un rischio maggiore nei mercati emergenti rispetto ai mercati sviluppati, sui quali si concentra l'Indice MSCI World.) Si ricorda che non è possibile investire in un indice.
Esistono due modalità con cui gli ETF possono replicare la performance di un indice: la replica fisica o quella basata su swap.
Replica fisica: questi ETF replicano un indice acquistando e detenendo un portafoglio di titoli che rispecchia fedelmente la composizione dell'indice stesso (detenendo tutti i titoli che lo compongono oppure un campione rappresentativo, che si prevede abbia un andamento simile a quello dell'indice reale).
Replica basata su swap: anche questi ETF acquistano e detengono un paniere di titoli, ma che non coincide necessariamente con quello dell'indice replicato. Questi ETF mirano a replicare la performance dell'indice tramite un accordo finanziario, chiamato contratto swap, fornito da una banca d'investimento che è contrattualmente obbligata a replicare la performance dell'indice. Grazie a questo accordo contrattuale l’approccio sintetico consente di replicare il rendimento di un indice in maniera più precisa di quello fisico.
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc è un ETF a replica sintetica basato su contratti swap.