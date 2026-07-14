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Invesco MSCI World UCITS ETF: più mondo, a un costo inferiore

Fai crescere al meglio il tuo investimento con MSCI World UCITS ETF con le commissioni più basse sul mercato*. Ottieni potenziale di crescita globale e diversificazione per solo lo 0,05% annuo di commissioni correnti**. Ciò include i costi quotidiani di gestione del fondo.

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Il tuo accesso alle opportunità globali

Invesco MSCI World UCITS ETF punta a replicare il rendimento totale dell'Indice MSCI World meno l'impatto delle commissioni. Questo indice comprende oltre 1.300 società a media e alta capitalizzazione di 23 mercati sviluppati, tra cui Stati Uniti, Germania e Giappone. L'indice include azioni di società operanti in 11 settori, tra cui tecnologia, finanziari, energia e industriali.Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l'indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo. Rappresenta un modo semplice ed efficiente in termini di costo per investire nei mercati globali senza dover scegliere in autonomia regioni, settori o società specifici. Si rimanda alla fine della pagina per il nostro elenco completo dei rischi di investimento

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  • Potenziale di crescita: le azioni (quote di partecipazione in società quotate in borsa) possono offrire opportunità di crescita nel lungo periodo, aiutandoti a costruire i tuoi risparmi e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari futuri. Tuttavia, gli investimenti azionari comportano dei rischi: il valore dell’investimento può diminuire così come aumentare e potresti non recuperare l’intero capitale investito.
  • Facile accesso: il nostro ETF è una soluzione semplice e accessibile pensata come componente di un portafoglio azionario globale.
  • Più bassa commissione disponibile: un OCF (ongoing charges figure) annuo dello 0,05% è attualmente la percentuale di commissione più bassa tra tutti i MSCI World UCITS ETF presenti sul mercato***. Ciò significa che una parte maggiore dell'importo di investimento rimane investito. 

    È importante comprendere che non esistono garanzie di rendimento. Tuttavia, il valore delle azioni può scendere come salire.

Rischi di investimento

Investire in questo fondo comporta dei rischi, tra cui le fluttuazioni di valore, il rischio di cambio, l’utilizzo di strumenti derivati per la replica dell’indice, il rischio azionario, il rischio associato agli ETF sintetici e il rischio di concentrazione geografica o per Paese. La diversificazione non garantisce un utile né elimina il rischio di perdite. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla documentazione legale oppure fare clic qui.

L’Indicatore Sintetico di Rischio (SRI) del fondo è pari a 4 su una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il livello di rischio più basso e 7 quello più elevato.

 

Invesco MSCI World UCITS ETF

Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri. Accedi al report completo sullo storico della performance.

La performance dell'ETF è espressa nella valuta di base del fondo e comprende il reinvestimento dei dividendi. La performance dell'ETF rappresenta il Valore patrimoniale netto al netto delle commissioni di gestione e degli altri costi relativi all'ETF, ma non tiene conto delle commissioni o delle spese di deposito da versare in caso di acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L’ETF non addebita commissioni di sottoscrizione o di rimborso. Non è possibile investire direttamente in un indice. Dati: Invesco.

I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Crescita ipotetica di un investimento di 10.000 USD.

al 31 maggio 2026

Fonte: Invesco, MSCI. Dati al 31 maggio 2026. I rendimenti sono mostrati in dollari USA a fini di standardizzazione.

Performance standardizzata su 12 mesi consecutivi (crescita %)

Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri. Accedi al report completo sullo storico della performance.

La performance dell'ETF è espressa nella valuta di base del fondo e comprende il reinvestimento dei dividendi. La performance dell'ETF rappresenta il Valore patrimoniale netto al netto delle commissioni di gestione e degli altri costi relativi all'ETF, ma non tiene conto delle commissioni o delle spese di deposito da versare in caso di acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L’ETF non addebita commissioni di sottoscrizione o di rimborso. Non è possibile investire direttamente in un indice. Dati: Invesco.

I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Categoria 05.25
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Invesco MSCI World UCITS ETF Acc 27.57% 13.80% 25.05% 2.24% -4.71% 40.80% 7.00% 0,16 11.61% 16.45%
Indice MSCI World Total Return (Net) 27.49% 13.72% 24.92% 2,07% -4.82% 40.63% 6.80% -0.29% 11.57% 16.42%

Domande frequenti

"Acc" indica ad accumulazione. Questo significa che qualsiasi reddito generato dal fondo (ad esempio dividendi) viene automaticamente reinvestito nel fondo stesso, invece di essere distribuito agli investitori. Il numero di azioni detenute rimane invariato, il valore di ciascuna azione invece può aumentare nel corso del tempo man mano che tale reddito viene reinvestito, contribuendo alla crescita dell'investimento attraverso la capitalizzazione.

Al contrario, un'opzione a distribuzione del reddito ("Inc") corrisponde agli investitori qualsiasi reddito generato dal fondo, di norma su base regolare (ad esempio, trimestralmente o semestralmente). In questo caso, il numero di azioni e il rispettivo prezzo non beneficiano dell'aumento derivante dal reinvestimento del reddito, poiché i rendimenti vengono invece distribuiti all'investitore sotto forma di liquidità.

Riassumendo, le quote "Acc" si concentrano sul reinvestimento e sulla crescita a lungo termine, mentre le quote "Inc" si concentrano sulla generazione di un flusso regolare di reddito.

Un indice replica la performance di un gruppo di investimenti. 

Ad esempio, l'Indice MSCI World segue le grandi società dei mercati sviluppati di tutto il mondo. Qualora il corso azionario di tali società dovesse aumentate, l'indice sale, in caso contrario, l'indice subisce un calo.

Gli investitori utilizzano gli indici per avere una rapida panoramica dell'andamento dei mercati.

Questo ETF può essere disponibile su piattaforme che offrono piani di investimento regolari (piani di accumulo), consentendo di investire importi prestabiliti nel tempo. La disponibilità e i termini variano in base alla piattaforma.

Gli indici globali differiscono per i Paesi e le società in cui investono. Possono concentrarsi sui mercati sviluppati o sui mercati emergenti, oppure investire in entrambi. Possono inoltre includere società di diverse dimensioni, ad alta, media e bassa capitalizzazione. 

Questo articolo spiega la differenza tra l'Indice MSCI World e un altro indice di riferimento settoriale globale, l'Indice FTSE All-World.

Possibili vantaggi

Potenziale di crescita: potenziale di crescita. Le azioni possono contribuire a far crescere gli investimenti nel tempo, aiutandone a mantenere il valore rispetto all'inflazione.

Diversificazione: investire in diversi Paesi, settori e società aiuta a distribuire il rischio nei vari mercati che non sempre si muovono in modo sincrono. Quando un'area rallenta, un'altra può essere in crescita. Questo può contribuire a ridurre la volatilità rispetto a un investimento concentrato in un'area ristretta. 

Ampie opportunità: gli investimenti internazionali aprono il portafoglio a opportunità al di fuori del proprio Paese di origine.

Rischi

Rischio di capitale: come per qualsiasi investimento, le azioni sono destinate a oscillare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Altri rischi: investire in altri Paesi può comportare dei rischi, come quello politico, economico o normativo. (Questo tende a rappresentare un rischio maggiore nei mercati emergenti rispetto ai mercati sviluppati, sui quali si concentra l'Indice MSCI World.) Si ricorda che non è possibile investire in un indice.  

Esistono due modalità con cui gli ETF possono replicare la performance di un indice: la replica fisica o quella basata su swap. 

Replica fisica:  questi ETF replicano un indice acquistando e detenendo un portafoglio di titoli che rispecchia fedelmente la composizione dell'indice stesso (detenendo tutti i titoli che lo compongono oppure un campione rappresentativo, che si prevede abbia un andamento simile a quello dell'indice reale). 

Replica basata su swap:  anche questi ETF acquistano e detengono un paniere di titoli, ma che non coincide necessariamente con quello dell'indice replicato. Questi ETF mirano a replicare la performance dell'indice tramite un accordo finanziario, chiamato contratto swap, fornito da una banca d'investimento che è contrattualmente obbligata a replicare la performance dell'indice. Grazie a questo accordo contrattuale l’approccio sintetico consente di replicare il rendimento di un indice in maniera più precisa di quello fisico.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc è un ETF a replica sintetica basato su contratti swap.

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Chi siamo

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Invesco è uno dei principali asset manager a livello globale, con 8.300 dipendenti che supportano investitori retail e istituzionali in oltre 120 Paesi, aiutandoli a trasformare le sfide in nuove possibilità di successo.
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Fondi passivi (ETF ed ETC)

Informazioni di supporto per effettuare un investimento in un Exchange Traded Fund o in un Exchange Traded Commodity di Invesco.
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Gli ETF e le commodity sono un vero e proprio laboratorio di innovazione e rappresentano un modo dinamico per gli investitori di accedere ai mercati dei capitali. Leggi i nostri approfondimenti sulle ultime notizie e sugli sviluppi più recenti in questo ambito in rapida evoluzione.
Insights

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  • Fonti

    Dati aggiornati al 31/05/2026, salvo diversa indicazione. 

    L’Indicatore dei Costi Correnti (OCF, Ongoing Charge Figure) o il Total Expense Ratio (TER) rappresenta una misura dei costi complessivi sostenuti per la gestione e l’operatività del prodotto e include le commissioni, nonché i costi di custodia e amministrazione Sono esclusi i costi di transazione, come ad esempio i costi legati ai contratti swap. Non include i costi che possono essere sostenuti al momento dell’acquisto o della vendita del prodotto.  

    ***Dati aggiornati al 31/05/2026, salvo diversa indicazione. I costi possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie e delle variazioni dei tassi di cambio. Consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

     

    Considerazioni sui rischi

    Per informazioni completa sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Invesco SP 500 Equal Weight UCITS ETF: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie. La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dai controparti che devono continuamente fornire la performance del benchmark in linea con gli accordi swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi differenza tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia degli asset o che agisce come controparte per derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulare accordi di swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. Il valore degli investimenti e il loro eventuale reddito sono soggetti a fluttuazioni. Può essere in parte il risultato delle variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. 

    Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

    La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dai controparti che devono continuamente fornire la performance del benchmark in linea con gli accordi swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi differenza tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia degli asset o che agisce come controparte per i derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà accordi swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

     

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. Dati al 31/05/2026, salvo diversa indicazione. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, si prega di fare riferimento al prospetto in vigore o al Supplemento del Fondo. Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. I fondi e i titoli qui citati non sono sponsorizzati, supportati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o qualsiasi indice su cui tali fondi e titoli si basano. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata tra MSCI e Invesco e qualsiasi fondo collegato. Per gli investitori privati: Se gli investitori non sono sicuri che questo prodotto sia adatto a loro, devono rivolgersi a un consulente finanziario. Emesso da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2, Irlanda. Regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.

  • EMEA5751933/2026 