Perché collaborare con noi? Portafogli modello personalizzati, elaborati a modo tuo
I portafogli modello personalizzati di Invesco ti offrono il controllo sulla distribuzione di soluzioni di investimento che contribuiscono a far crescere la tua attività di consulenza. Partecipiamo allo sviluppo congiunto di portafogli modello in base ai tuoi parametri, ai tuoi gestori, tipi di prodotti e all'approcci di asset allocation preferiti.
Rafforza il tuo brand
Assegna un nome ai tuoi portafogli modello personalizzati e inserisci il tuo logo su tutto il materiale per rafforzare l'identità del tuo marchio presso i clienti.
Espandi le competenze del tuo team
Accedi a supporto sul campo per la consulenza oltre ad ampie risorse nell'ambito dell'asset allocation e della ricerca dei gestori per costruire e ottimizzare i portafogli.
Implementazione flessibile
Occupati personalmente della negoziazione dei tuoi portafogli modello personalizzati o utilizza piattaforme di fornitori esterni di servizi, a seconda della banca depositaria e della disponibilità delle piattaforme.
Domande frequenti
I portafogli modello personalizzati di Invesco sono soluzioni sviluppate congiuntamente e realizzate su misura in base ai tuoi obiettivi di investimento specifici e ai requisiti dei clienti. Lavorando a stretto contatto con te, costruiamo portafogli modello allineati ai tuoi gestori, tipi di prodotti e approcci di asset allocation preferiti. Queste soluzioni gestite da esperti sono studiate per ottimizzare la diversificazione e la gestione del rischio, riducendo al contempo il tuo carico di lavoro quotidiano di gestione del portafoglio e supportando la crescita della tua attività.
Laddove alcuni fornitori limitano la flessibilità affidandosi esclusivamente ai propri fondi, Invesco adotta un approccio ad architettura aperta di tipo best‑in‑class che consente l'integrazione di gestori terzi. Offriamo inoltre la "vera" personalizzazione, consentendo ai portafogli modello di essere costruiti su misura in base ai requisiti specifici di clienti e consulenti. I nostri portafogli modello utilizzano il quadro proprietario di asset allocation tattica di Invesco, consentendo correzioni attive in base all'evoluzione delle condizioni di mercato per aiutare a mantenere i portafogli allineati ai loro obiettivi e profili di rischio previsti.
Indichiamo importi minimi trasparenti dopo aver analizzato le tue preferenze di portafoglio e i tipi di finanziamento previsti per assicurare una soluzione economicamente vantaggiosa e su misura per le tue esigenze.
Invesco fornisce supporto completo tramite esperti degli investimenti dedicati, aggiornamenti di mercato periodici e risorse riservate ai clienti, aiutando in questo modo i consulenti ad accelerare lo sviluppo di nuove attività e a migliorare il servizio offerto ai clienti.
Per ottenere ulteriori informazioni puoi compilare il modulo riportato di seguito e contattare il tuo referente commerciale Invesco di fiducia.
Esplora le nostre soluzioni di portafogli modello
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I portafogli modello di Invesco sono predisposti in funzione della tua attività e ai fini dell'ottimizzazione dei risultati per i clienti, a prescindere dalla tua preferenza per un approccio di tipo standardizzato o personalizzato.
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Portafogli modello pre-elaboratiScopri la nostra gamma di portafogli diversificati, con target di rischio che mirano a offrire solide performance in svariate condizioni di mercato. Queste soluzioni pronte all'uso ti consentono di implementare in modo efficiente strategie di investimento allineate agli obiettivi dei tuoi clienti.
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Invesco Solutions
Offriamo una gamma completa di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite investimenti alternativi.