I portafogli modello personalizzati di Invesco sono soluzioni sviluppate congiuntamente e realizzate su misura in base ai tuoi obiettivi di investimento specifici e ai requisiti dei clienti. Lavorando a stretto contatto con te, costruiamo portafogli modello allineati ai tuoi gestori, tipi di prodotti e approcci di asset allocation preferiti. Queste soluzioni gestite da esperti sono studiate per ottimizzare la diversificazione e la gestione del rischio, riducendo al contempo il tuo carico di lavoro quotidiano di gestione del portafoglio e supportando la crescita della tua attività.