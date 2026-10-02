Restare al passo con il quadro normativo attuale richiede tempo e non c'è da stupirsi se il numero di consulenti che ricorrono all'esternalizzazione non fa che aumentare. La nostra consapevolezza dello stress che ne consegue è il motivo per cui offriamo portafogli modello multi-asset insieme al supporto del quale hai necessità. Il nostro obiettivo è venire incontro alle esigenze della moderna gestione del portafoglio per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: i tuoi clienti.