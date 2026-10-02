Le nostre competenze Portafogli modello

I portafogli modello di Invesco sono predisposti in funzione della tua attività e ai fini dell'ottimizzazione dei risultati per i clienti, a prescindere dalla tua preferenza per la praticità di un approccio standardizzato o per la personalizzazione di un portafoglio su misura.
Donna seduta alla scrivania, davanti a una tazza e un portatile, che fissa l'orizzonte

Perché collaborare con noi? Portafogli diversificati. Attività semplificata.

Restare al passo con il quadro normativo attuale richiede tempo e non c'è da stupirsi se il numero di consulenti che ricorrono all'esternalizzazione non fa che aumentare. La nostra consapevolezza dello stress che ne consegue è il motivo per cui offriamo portafogli modello multi-asset insieme al supporto del quale hai necessità. Il nostro obiettivo è venire incontro alle esigenze della moderna gestione del portafoglio per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: i tuoi clienti.

Espandi la tua attività

L'adozione dei portafogli modello ti consente di liberare risorse per far crescere la tua attività di consulenza mentre ti concentri sul rafforzamento dei rapporti con i clienti.

Accedi ai servizi offerti da esperti

Implementa portafogli modello costruiti dal nostro team dedicato di esperti di asset allocation e di processi di selezione dei gestori.

Soluzioni personalizzate

La nostra suite completa di servizi, come i mandati personalizzati e i portafogli modello, fa leva sulle competenze dell'intera Invesco ed è in grado di fornire accesso a strategie e a prodotti sia interni che di terzi.

La nostra offerta Soluzioni di portafogli modello

Domande frequenti

I portafogli modello offrono un modo più snello di accedere a strategie di investimento diversificate e gestite da esperti allineate agli obiettivi e al profilo di rischio dell'investitore. Semplificano la gestione del portafoglio contribuendo a garantire coerenza tra i conti dei clienti, consentendo al contempo agli investitori di mirare a obiettivi quali crescita, reddito o gestione del rischio. Gli investitori beneficiano inoltre delle competenze in materia di asset allocation e gestione attiva di un gestore degli investimenti, con portafogli riesaminati periodicamente e aggiornati per rispecchiare le mutevoli condizioni di mercato.

I consulenti finanziari utilizzano i portafogli modello per snellire il processo di investimento, garantendo coerenza ed efficienza nella gestione dei patrimoni dei clienti. I portafogli modello pre-elaborati si adattano a vari profili di rischio e obiettivi di investimento, consentendo ai consulenti di offrire soluzioni su misura senza dover creare portafogli personalizzati per ciascun cliente. Inoltre, questo tipo di portafogli ricorre ad aggiornamenti periodici e al monitoraggio da parte di esperti, contribuendo a preservare l'allineamento alle condizioni di mercato.

I portafogli modello personalizzati offrono allocazioni di investimento gestite da esperti e adeguate alle esigenze specifiche dei clienti. Queste soluzioni su misura ottimizzano la diversificazione e la gestione del rischio, riducendo al contempo il carico di lavoro della gestione del portafoglio.

A differenza dei fornitori che limitano la flessibilità e utilizzano solamente i propri fondi, Invesco offre l'integrazione di servizi di terzi ad architettura aperta e la vera personalizzazione per consentirti di mantenere il controllo.

Per ottenere ulteriori informazioni puoi compilare il modulo riportato di seguito e contattare il tuo referente commerciale Invesco di fiducia.

Scopri di più sui nostri Model Portfolio

Se desideri maggiori informazioni sulla nostra offerta di Model Portfolio, ti invitiamo a contattare il tuo referente Invesco oppure a compilare il modulo sottostante. Un membro del nostro team ti contatterà al più presto.

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  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

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  • EMEA5409887/2026