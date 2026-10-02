Perché collaborare con noi? Portafogli diversificati. Attività semplificata.
Restare al passo con il quadro normativo attuale richiede tempo e non c'è da stupirsi se il numero di consulenti che ricorrono all'esternalizzazione non fa che aumentare. La nostra consapevolezza dello stress che ne consegue è il motivo per cui offriamo portafogli modello multi-asset insieme al supporto del quale hai necessità. Il nostro obiettivo è venire incontro alle esigenze della moderna gestione del portafoglio per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: i tuoi clienti.
Espandi la tua attività
L'adozione dei portafogli modello ti consente di liberare risorse per far crescere la tua attività di consulenza mentre ti concentri sul rafforzamento dei rapporti con i clienti.
Accedi ai servizi offerti da esperti
Implementa portafogli modello costruiti dal nostro team dedicato di esperti di asset allocation e di processi di selezione dei gestori.
Soluzioni personalizzate
La nostra suite completa di servizi, come i mandati personalizzati e i portafogli modello, fa leva sulle competenze dell'intera Invesco ed è in grado di fornire accesso a strategie e a prodotti sia interni che di terzi.
La nostra offerta Soluzioni di portafogli modello
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Collabora con Invesco per sviluppare portafogli personalizzati in co-branding, realizzati su misura in base alla filosofia di investimento della tua azienda e agli obiettivi dei tuoi clienti. Il nostro approccio collaborativo garantisce che le tue preferenze univoche vengano rispecchiate nel processo di costruzione del portafoglio.
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Portafogli modello pre-elaboratiScopri la nostra gamma di portafogli diversificati, con target di rischio che mirano a offrire solide performance in svariate condizioni di mercato. Queste soluzioni pronte all'uso ti consentono di implementare in modo efficiente strategie di investimento allineate agli obiettivi dei tuoi clienti.
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Invesco Solutions
Offriamo una gamma completa di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite investimenti alternativi.
Domande frequenti
I portafogli modello offrono un modo più snello di accedere a strategie di investimento diversificate e gestite da esperti allineate agli obiettivi e al profilo di rischio dell'investitore. Semplificano la gestione del portafoglio contribuendo a garantire coerenza tra i conti dei clienti, consentendo al contempo agli investitori di mirare a obiettivi quali crescita, reddito o gestione del rischio. Gli investitori beneficiano inoltre delle competenze in materia di asset allocation e gestione attiva di un gestore degli investimenti, con portafogli riesaminati periodicamente e aggiornati per rispecchiare le mutevoli condizioni di mercato.
I consulenti finanziari utilizzano i portafogli modello per snellire il processo di investimento, garantendo coerenza ed efficienza nella gestione dei patrimoni dei clienti. I portafogli modello pre-elaborati si adattano a vari profili di rischio e obiettivi di investimento, consentendo ai consulenti di offrire soluzioni su misura senza dover creare portafogli personalizzati per ciascun cliente. Inoltre, questo tipo di portafogli ricorre ad aggiornamenti periodici e al monitoraggio da parte di esperti, contribuendo a preservare l'allineamento alle condizioni di mercato.
I portafogli modello personalizzati offrono allocazioni di investimento gestite da esperti e adeguate alle esigenze specifiche dei clienti. Queste soluzioni su misura ottimizzano la diversificazione e la gestione del rischio, riducendo al contempo il carico di lavoro della gestione del portafoglio.
A differenza dei fornitori che limitano la flessibilità e utilizzano solamente i propri fondi, Invesco offre l'integrazione di servizi di terzi ad architettura aperta e la vera personalizzazione per consentirti di mantenere il controllo.
Per ottenere ulteriori informazioni puoi compilare il modulo riportato di seguito e contattare il tuo referente commerciale Invesco di fiducia.