Perché collaborare con noi? Investimenti sofisticati resi semplici
I portafogli modello pre-elaborati di Invesco ti consentono di offrire risultati per i clienti più solidi tramite soluzioni diversificate e con target di rischio, snellendo il tuo flusso di lavoro e generando più valore grazie a competenze multi-asset affidabili e supporto costante in termini di consulenza.
Espandi il tuo team
L'adozione dei portafogli modello ti consente di liberare risorse per far crescere la tua attività mentre ti concentri sul rafforzamento dei rapporti con i clienti.
Sfrutta le nostre competenze
Implementa strategie create dai tuoi esperti di costruzione del portafoglio e di processi di selezione dei gestori.
Soluzioni ad architettura aperta
La nostra suite completa di prodotti fa leva sulle competenze dell'intera Invesco e su strategie e prodotti di terzi.
La nostra offerta Portafogli modello
Queste soluzioni core sono studiate per investitori alla ricerca di portafogli diversificati che mirano a sovraperformare i benchmark su un intero ciclo di mercato. Ciascun modello con target di rischio offre un'ampia diversificazione tra stili di investimento e asset class, offrendo soluzioni economicamente vantaggiose. Mediante l'impiego delle stesse tecniche di costruzione del portafoglio utilizzate per i nostri investitori istituzionali più sofisticati, questi portafogli modello si adattano a vari profili di rischio e obiettivi di rendimento entro livelli di target di rischio prefissati.
|Suite di portafogli modello
|Numero di portafogli modello
|Asset allocation (azionario/obbligazionario)
|Approccio all'investimento
|Approccio geografico
|Approccio di selezione dei fondi
|Partecipazioni sottostanti
|Numero di partecipazioni
|Stima importo relativo alle spese correnti (OCF)
|Suite di portafogli modello Invesco Dynamic World ETF
|6
|0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0
|Dinamico
|Diversificato a livello globale
|Ad architettura aperta (ossia ETF interni e di terzi)
|ETF
|~10-20
|Da 0,11%
|Suite di portafogli modello Invesco Dynamic World European Core ETF
|6
|0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0
|Dinamico
|Diversificato a livello globale con orientamento europeo
|Ad architettura aperta (ossia ETF interni e di terzi)
|ETF
|~10-20
|Da 0,12%
Domande frequenti
I portafogli modello pre-elaborati di Invesco offrono allocazioni di investimento gestite da esperti e concepite a supporto di un'ampia gamma di risultati per i clienti. Offrono soluzioni diversificate e con target di rischio allineate a svariate esigenze dei clienti, il che contribuisce a ottimizzare la diversificazione e la gestione del rischio riducendo al contempo il carico di lavoro quotidiano di gestione del portafoglio per i consulenti.
Non sono previste commissioni aggiuntive per accedere ai nostri portafogli modello pre-elaborati né requisiti di asset in gestione minimi. Invesco non richiede il pagamento di commissioni di overlay o di consulenza da parte dei clienti per l'utilizzo dei modelli; l'unico costo previsto è l'importo relativo alle spese correnti (OCF) degli investimenti sottostanti detenuti nel portafoglio.
Invesco fornisce supporto completo tramite esperti degli investimenti dedicati, aggiornamenti di mercato periodici e risorse riservate ai clienti, aiutando in questo modo i consulenti ad accelerare lo sviluppo di nuove attività e a migliorare il servizio offerto ai clienti.
Per ottenere ulteriori informazioni puoi compilare il modulo riportato di seguito e contattare il tuo referente commerciale Invesco di fiducia.
Esplora le nostre soluzioni di portafogli modello
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I portafogli modello di Invesco sono predisposti in funzione della tua attività e ai fini dell'ottimizzazione dei risultati per i clienti, a prescindere dalla tua preferenza per un approccio di tipo standardizzato o personalizzato.
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Portafogli modello personalizzatiCollabora con Invesco per sviluppare portafogli personalizzati in co-branding, realizzati su misura in base alla filosofia di investimento della tua azienda e agli obiettivi dei tuoi clienti. Il nostro approccio collaborativo garantisce che le tue preferenze univoche vengano rispecchiate nel processo di costruzione del portafoglio.
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Invesco Solutions
Offriamo una gamma completa di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite investimenti alternativi.