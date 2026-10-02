Queste soluzioni core sono studiate per investitori alla ricerca di portafogli diversificati che mirano a sovraperformare i benchmark su un intero ciclo di mercato. Ciascun modello con target di rischio offre un'ampia diversificazione tra stili di investimento e asset class, offrendo soluzioni economicamente vantaggiose. Mediante l'impiego delle stesse tecniche di costruzione del portafoglio utilizzate per i nostri investitori istituzionali più sofisticati, questi portafogli modello si adattano a vari profili di rischio e obiettivi di rendimento entro livelli di target di rischio prefissati.