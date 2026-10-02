Portafogli modello Portafogli modello pre-elaborati

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni efficaci e meticolosamente predisposte per una miriade di obiettivi, sia che tu miri a costruire un portafoglio core con un determinato livello target di rischio o a integrare la tua strategia core con esposizioni specifiche.
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Perché collaborare con noi? Investimenti sofisticati resi semplici

I portafogli modello pre-elaborati di Invesco ti consentono di offrire risultati per i clienti più solidi tramite soluzioni diversificate e con target di rischio, snellendo il tuo flusso di lavoro e generando più valore grazie a competenze multi-asset affidabili e supporto costante in termini di consulenza.

Espandi il tuo team

L'adozione dei portafogli modello ti consente di liberare risorse per far crescere la tua attività mentre ti concentri sul rafforzamento dei rapporti con i clienti.

Sfrutta le nostre competenze

Implementa strategie create dai tuoi esperti di costruzione del portafoglio e di processi di selezione dei gestori.

Soluzioni ad architettura aperta

La nostra suite completa di prodotti fa leva sulle competenze dell'intera Invesco e su strategie e prodotti di terzi.

La nostra offerta Portafogli modello

Queste soluzioni core sono studiate per investitori alla ricerca di portafogli diversificati che mirano a sovraperformare i benchmark su un intero ciclo di mercato. Ciascun modello con target di rischio offre un'ampia diversificazione tra stili di investimento e asset class, offrendo soluzioni economicamente vantaggiose. Mediante l'impiego delle stesse tecniche di costruzione del portafoglio utilizzate per i nostri investitori istituzionali più sofisticati, questi portafogli modello si adattano a vari profili di rischio e obiettivi di rendimento entro livelli di target di rischio prefissati.

Suite di portafogli modello Numero di portafogli modello Asset allocation (azionario/obbligazionario) Approccio all'investimento Approccio geografico Approccio di selezione dei fondi Partecipazioni sottostanti Numero di partecipazioni Stima importo relativo alle spese correnti (OCF)
Suite di portafogli modello Invesco Dynamic World ETF 6 0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0		 Dinamico Diversificato a livello globale Ad architettura aperta (ossia ETF interni e di terzi) ETF ~10-20 Da 0,11%
Suite di portafogli modello Invesco Dynamic World European Core ETF 6 0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0		 Dinamico Diversificato a livello globale con orientamento europeo Ad architettura aperta (ossia ETF interni e di terzi) ETF ~10-20 Da 0,12%

Domande frequenti

I portafogli modello pre-elaborati di Invesco offrono allocazioni di investimento gestite da esperti e concepite a supporto di un'ampia gamma di risultati per i clienti. Offrono soluzioni diversificate e con target di rischio allineate a svariate esigenze dei clienti, il che contribuisce a ottimizzare la diversificazione e la gestione del rischio riducendo al contempo il carico di lavoro quotidiano di gestione del portafoglio per i consulenti.

Non sono previste commissioni aggiuntive per accedere ai nostri portafogli modello pre-elaborati né requisiti di asset in gestione minimi. Invesco non richiede il pagamento di commissioni di overlay o di consulenza da parte dei clienti per l'utilizzo dei modelli; l'unico costo previsto è l'importo relativo alle spese correnti (OCF) degli investimenti sottostanti detenuti nel portafoglio.

Invesco fornisce supporto completo tramite esperti degli investimenti dedicati, aggiornamenti di mercato periodici e risorse riservate ai clienti, aiutando in questo modo i consulenti ad accelerare lo sviluppo di nuove attività e a migliorare il servizio offerto ai clienti. 

Per ottenere ulteriori informazioni puoi compilare il modulo riportato di seguito e contattare il tuo referente commerciale Invesco di fiducia.

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  • EMEA5409939/2026