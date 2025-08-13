Debito dei mercati emergenti

Le obbligazioni in valuta locale sono titoli di debito emessi da agenzie o società sovrane nella propria valuta locale. I fattori di rendimento derivano da rendimenti locali, da apprezzamento del capitale (variazioni della curva dei rendimenti o del merito di credito) e dal cambio. Poiché i Paesi possono trovarsi in fasi diverse del rispettivo ciclo economico, i tassi di interesse e i rendimenti possono essere non correlati a quelli dei mercati sviluppati. Data la continua crescita, le obbligazioni in valuta locale tendono a essere più liquide di quelle in valuta forte e l'elenco dei mercati con mercati obbligazionari locali investibili/liquidi e accessibili agli investitori stranieri è in costante crescita.

Le obbligazioni in valuta forte sono titoli di debito emessi da enti sovrani o società in altre valute, solitamente in una valuta dei mercati sviluppati, come il dollaro USA o l'euro. Molti Paesi in via di sviluppo e a basso reddito, i cosiddetti “mercati di frontiera”, sono incentivati a emettere titoli in valuta forte e non in valuta locale per attrarre investimenti esteri (vengono infatti percepiti come meno rischiosi se gli asset sono in dollari USA o in euro).