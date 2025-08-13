Reddito fisso

Debito dei mercati emergenti

Il nostro team addetto al debito dei mercati emergenti offre la gestione completa dei mercati emergenti (ME) sia in valuta forte che locale grazie a strategie dedicate e soluzioni multi-asset per il credito, i tassi e i cambi dei ME, garantendo ai clienti una piattaforma di investimento versatile e completamente integrata. Le nostre strategie sono ancorate al quadro macroeconomico e sfruttano la nostra piattaforma globale per i ME per dare vita a una prospettiva globale interconnessa.

6 miliardi di dollari USA

Il team gestisce oltre 6 miliardi di dollari USA, offrendo una gamma diversificata di prodotti, tra cui strategie in valuta locale, forte e miste dei mercati emergenti. 

Oltre 25 anni

Gestiamo portafogli incentrati sul debito dei mercati emergenti da oltre 25 anni.

Oltre 90 Paesi

Operiamo in oltre 90 Paesi e includiamo i criteri ESG nei processi d’investimento di tutte le nostre strategie.

Cos’è il debito dei mercati emergenti?

Il debito dei mercati emergenti è il debito a reddito fisso emesso da Paesi con economie in via di sviluppo e dalle società che vi hanno sede. Può essere denominato in valuta locale e forte. Poiché i Paesi possono trovarsi in fasi diverse del rispettivo ciclo economico, i tassi di interesse e i rendimenti possono essere non correlati a quelli dei mercati sviluppati. La flessibilità insita nel reddito fisso dei mercati emergenti consente agli investitori di trarre vantaggio dalla variabilità delle condizioni di mercato e, allo stesso tempo, offre più leve con cui è possibile mitigare il rischio di ribasso e generare un notevole potenziale di alfa.

Team e processi integrati sono alla base della nostra piattaforma ME globale

La struttura del nostro team favorisce una prospettiva a 360 gradi ottimizzando la collaborazione e la connettività tra più team all’interno di Invesco Fixed Income (IFI) e, integrando dati globali con competenze locali, garantisce una piattaforma completa. Il nostro approccio combina analisi macroeconomiche e specifiche dei Paesi dei mercati sviluppati ed emergenti, con l’obiettivo di mitigare il rischio di ribasso e ottimizzare i rendimenti in un contesto di mercato in continua evoluzione. Investendo nel debito dei mercati emergenti, i nostri clienti possono trarre vantaggio da una maggiore diversificazione nella propria strategia obbligazionaria, oltre che approfittare di rendimenti più consistenti.

Inclusione dei fattori ESG

Per noi di Invesco includere i fattori ESG negli investimenti in emissioni sovrane significa anche valutare le intenzioni strategiche dei governi. Ci impegniamo, dunque, a includerli in tutte le fasi del processo d’investimento e della costruzione dei portafogli. A nostro parere i Paesi con governi efficienti e con un’impostazione fortemente orientata a politiche favorevoli agli investimenti sono intrinsecamente utili alla sostenibilità nel lungo periodo. Sul piano ambientale e sociale ciò esercita un effetto positivo a lungo termine sul benessere dei cittadini di questi Paesi.

FAQ

Il debito dei mercati emergenti è il debito a reddito fisso emesso da Paesi con economie in via di sviluppo e dalle società che vi hanno sede. Può essere denominato in valuta locale e forte. 

I mercati mondiali del reddito fisso hanno registrato ottime prestazioni nel 2025. Il debito dei mercati emergenti (ME), sia in valuta locale che forte, ha dimostrato capacità di tenuta nell’intero ciclo di politica monetaria mondiale, malgrado le forti incertezze geopolitiche. In prospettiva futura, rimaniamo costruttivi sugli attivi dei mercati emergenti, supportati delle valutazioni generalmente interessanti e delle opportunità di alfa convincenti in tutti i tassi d'interesse e nelle valute estere dei ME.

Le obbligazioni in valuta locale sono titoli di debito emessi da agenzie o società sovrane nella propria valuta locale. I fattori di rendimento derivano da rendimenti locali, da apprezzamento del capitale (variazioni della curva dei rendimenti o del merito di credito) e dal cambio. Poiché i Paesi possono trovarsi in fasi diverse del rispettivo ciclo economico, i tassi di interesse e i rendimenti possono essere non correlati a quelli dei mercati sviluppati. Data la continua crescita, le obbligazioni in valuta locale tendono a essere più liquide di quelle in valuta forte e l'elenco dei mercati con mercati obbligazionari locali investibili/liquidi e accessibili agli investitori stranieri è in costante crescita.

Le obbligazioni in valuta forte sono titoli di debito emessi da enti sovrani o società in altre valute, solitamente in una valuta dei mercati sviluppati, come il dollaro USA o l'euro. Molti Paesi in via di sviluppo e a basso reddito, i cosiddetti “mercati di frontiera”, sono incentivati a emettere titoli in valuta forte e non in valuta locale per attrarre investimenti esteri (vengono infatti percepiti come meno rischiosi se gli asset sono in dollari USA o in euro).

È possibile investire in debito dei mercati emergenti investendo in fondi comuni a gestione attiva o in ETF (exchange-traded fund). Invesco offre una vasta gamma di fondi a gestione attiva e di ETF. 

L’integrazione dei criteri ESG nei processi d’investimento obbligazionari è in rapida evoluzione. L’interesse delle autorità di regolamentazione e la domanda da parte del mercato nei confronti degli investimenti sostenibili sono in crescita. A ciò si aggiunge la sempre maggiore preferenza per tale tipologia di investimenti da parte di alcuni investitori.

I propulsori di reddito sono i rendimenti in valuta locale, l’apprezzamento del capitale (le variazioni della curva dei rendimenti o dell’affidabilità creditizia) e i tassi di cambio tra valute.

  • Considerazioni sui rischi

    Per informazioni complete sui rischi, consultare la documentazione legale.

    Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi), il che può assoggettarlo a leva finanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato. Il fondo può investire in alcuni titoli quotati in Cina che possono comportare vincoli normativi significativi che possono influire sulla liquidità e/o sulla performance dell'investimento del fondo. Gli investimenti in strumenti obbligazionari con una qualità di credito inferiore possono provocare fluttuazioni significative del valore del fondo. Il fondo può investire in titoli di società in difficoltà e pertanto presentare un rischio significativo di perdita del capitale.

    Informazioni importanti

    Dati al 30 giugno 2025, salvo ove diversamente indicato. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere nessuna specifica classe d’attivo, titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di fare riferimento ai Documenti contenenti informazioni chiave, al Prospetto (disponibile anche in italiano) e alla documentazione finanziaria, disponibili su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può rescindere gli accordi di distribuzione. Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore. L’investimento riguarda l’acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non è effettuato in un determinato asset sottostante.

    Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche del fondo come descritto nei documenti legali. Relativamente alla sostenibilità, si prega di fare riferimento al sito www.invescomanagementcompany.lu.

    EMEA4771235