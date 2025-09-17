Trusted partner
The Local Government Pension Scheme is relied upon by millions of public sector employees across the UK. Working in close partnership with local authorities, Invesco is committed to bringing the expertise and capabilities from across our global organisation to help clients continue to meet their long-term investment objectives.
£1,199 BILLION
SPECIALIST EXPERTISE
CLIENT FOCUSED
Focus strategies
For further information on Invesco strategies, please click on the links, or contact our team below.
Related insights
-
Fixed Income Report mensile sulla strategia Global Fixed Income | Luglio 2026
InvescoScopri il nostro Global Fixed Income Strategy Monthly Report: offriamo una view su tassi d’interesse e valute e analizziamo quali asset obbligazionari risultano più favoriti nei diversi contesti di mercato.16 luglio 2026
-
Audio
Mercati ed economia Il podcast del lunedì
Luca SimoncelliAscolta ogni lunedì gli approfondimenti della settimana a cura di Luca Simoncelli, Investment Strategist13 luglio 2026
-
ETF Un nuovo approccio per investire nei CLO con rating AAA
Paul SymsScopri come gli ETF CLO possono aiutare gli investitori a cogliere opportunità di crescita attraverso una gestione attiva del portafoglio, flessibilità, diversificazione e l’efficienza della struttura ETF.10 luglio 2026
-
Mercati ed economia Asset Allocation Tattica e Strategica
Invesco Solutions and Custom Strategies, Daniel Zanin8 luglio 2026
-
Azioni asiatiche e dei mercati emergenti Mercati emergenti: le forze che stanno plasmando un potenziale trend pluriennale
InvescoDopo un solido 2025, le azioni dei mercati emergenti sono in grado di continuare a sovraperformare quelle dei mercati sviluppati nei prossimi anni? A nostro avviso, è possibile, grazie a molteplici ragioni strutturali e fattori ciclici.29 giugno 2026
-
Strumenti alternativi Report sulle Opportunità alternative del T2
Invesco solutions, InvescoOttieni una visione approfondita su private credit ed equity, asset immobiliari e hedge fund, realizzato dai nostri esperti di opportunità alternative, che include posizionamento e analisi su valutazioni, fondamentali e trend.25 giugno 2026
Meet the team
-
Stephen Messenger
Head of UK Strategic Institutions
-
Sean Connery
Client Director
-
Sachin Bhatia
Head of UK Institutional & EMEA Consultant RelationsCFA Charterholder