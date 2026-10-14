Onze cliënten Pensioenfondsen

De Wtp markeert een generatiebepalende hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Terwijl pensioenregelingen verschuiven naar een DC-model, blijven solidariteit en collectieve risicodeling belangrijke pijlers. Voor pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs is succes afhankelijk van meer dan alleen beleggingsprestaties: sterke governance, een doordachte portefeuilleconstructie en heldere communicatie aan deelnemers zijn daarbij essentieel.
Mogelijkheden in focus
Drie professionals die tijdens een vergadering beleggingsmogelijkheden of financiële planning bespreken

Waarom samenwerken met ons? Het inzicht om mensen te betrekken. De oplossingen om resultaten te boeken.

De Wtp markeert een generatiebepalende hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Terwijl pensioenregelingen verschuiven naar een DC-model, blijven solidariteit en collectieve risicodeling belangrijke pijlers. Voor pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs is succes afhankelijk van meer dan alleen beleggingsprestaties: sterke governance, een doordachte portefeuilleconstructie en heldere communicatie aan deelnemers zijn daarbij essentieel.

Partnership, geen producten

We beginnen met het in kaart brengen van de doelstellingen, het bestuursmodel en de regelgevende context van uw regeling, om zo een op maat gemaakte ondersteuning te bieden die relevant, praktisch en onderbouwd is.

Wereldwijde informatie, in de praktijk gebracht

Onze wereldwijde aanwezigheid omvat markten in verschillende fasen van DB- en DC-regelingen, waardoor we bruikbare inzichten verwerven in plaats van een standaardaanpak te hanteren.

Met deelnemersuitkomsten als uitgangspunt

Nu de verantwoordelijkheid voor pensioenuitkomsten steeds meer bij het individu ligt, ondersteunen wij pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs bij het ontwikkelen en helder en transparant communiceren van strategieën en mogelijke keuzes om begrip en vertrouwen onder deelnemers te versterken.

30+ jaar Wereldwijde DC-, fiduciaire en consultantrelaties¹

120+ landen die we bedienen¹

$26B+ aan activa beheerd¹

Wat wij bieden Mogelijkheden in focus

Expertise ter ondersteuning van de Wtp-transitie, van lifecyclebeleggen en liquiditeitsbewuste portefeuilleconstructie tot op uitkomsten gerichte beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs.

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  • Voetnoot

    voor Europese pensioensklanten. Alle gegevens per 30 juni 2026, tenzij anders vermeld. 

    Beleggingsrisico’s

    De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

    Belangrijke Informatie

    Alle gegevens per 30 juni 2026 tenzij anders vermeld. 

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De wettelijke vereisten die onpartijdigheid van beleggings-/beleggingsstrategie-aanbevelingen vereisen, zijn daarom niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor verboden op handel vóór publicatie.

    De meningen en standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen veranderen.

  • EMEA5793675/2026