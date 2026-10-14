Real Estate
Tientallen jaren ervaring met vastgoedbeleggingen voor pensioenfondsen, met oplossingen die inspelen op de liquiditeitsbehoeften van Wtp-portefeuilles.
De Wtp markeert een generatiebepalende hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Terwijl pensioenregelingen verschuiven naar een DC-model, blijven solidariteit en collectieve risicodeling belangrijke pijlers. Voor pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs is succes afhankelijk van meer dan alleen beleggingsprestaties: sterke governance, een doordachte portefeuilleconstructie en heldere communicatie aan deelnemers zijn daarbij essentieel.
We beginnen met het in kaart brengen van de doelstellingen, het bestuursmodel en de regelgevende context van uw regeling, om zo een op maat gemaakte ondersteuning te bieden die relevant, praktisch en onderbouwd is.
Onze wereldwijde aanwezigheid omvat markten in verschillende fasen van DB- en DC-regelingen, waardoor we bruikbare inzichten verwerven in plaats van een standaardaanpak te hanteren.
Nu de verantwoordelijkheid voor pensioenuitkomsten steeds meer bij het individu ligt, ondersteunen wij pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs bij het ontwikkelen en helder en transparant communiceren van strategieën en mogelijke keuzes om begrip en vertrouwen onder deelnemers te versterken.
Expertise ter ondersteuning van de Wtp-transitie, van lifecyclebeleggen en liquiditeitsbewuste portefeuilleconstructie tot op uitkomsten gerichte beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen, fiduciair managers en OCIOs.
Tientallen jaren ervaring met vastgoedbeleggingen voor pensioenfondsen, met oplossingen die inspelen op de liquiditeitsbehoeften van Wtp-portefeuilles.
Toegang tot private-creditstrategieën, van direct- en syndicated loans tot CLOs, met oplossingen die inspelen op de liquiditeitsbehoeften van Wtp-portefeuilles.
Een breed ETF-aanbod dat verder gaat dan traditionele market cap exposures en kostenefficiënte bouwstenen biedt voor lifecyclebeleggen en de inrichting van defaultportefeuilles.
Kwantitatieve beleggingsoplossingen die ondersteuning bieden bij de vereisten op het gebied van risicobeheer, governance en transparantie onder het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel.
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