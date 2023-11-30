Onze voorspellingen voor de aandelenmarkt in 2024

Stephanie Butcher, co-hoofd Investments

In 2023 begonnen de inflatiegolven die ontstonden na het coronatijdperk, wat weg te ebben. De groei koelde af, waardoor mensen zich gingen afvragen wanneer de rente haar piek zou bereiken en opnieuw zou dalen. We denken dat die onzekerheid, waarbij alle economische cijfers nauwkeurig onder de loep worden genomen, nog een tijdje zal heersen.

Hoewel de rente misschien niet op het huidige niveau zal blijven, is het tijdperk van de rente die tegen de nul aanschurkt voorbij. Regeringen, bedrijven en gezinnen zullen weer hogere kapitaalkosten moeten aanvaarden. We verwachten dat het systeem nog meer inflatiedruk te verwerken zal krijgen door de overheidsuitgaven voor grondstoffen en de energietransitie. Bovendien verstoort de complexe geopolitieke situatie de productieketens en zal de Chinese demografische ontwikkeling een invloed hebben op de wereldwijde arbeidskosten.

Uit beleggingsoogpunt zullen de kerncijfers van ondernemingen vermoedelijk een grotere rol gaan spelen in het rendement. Zonder de hulp van immer dalende rente en 'gratis geld' zal het vermogen van beheerteams om balansen, prijszetting, productieketens en kasstromen te beheren en op korte termijn te zorgen voor kasstromen en winst cruciaal blijken. In het vorige tijdperk was de vermogensallocatie een relatief eenvoudige oefening - de VS, technologie, groeifactoren. Thans verwachten we dat de factoren minder zullen doorwegen en dat de aandelenselectie meer opportuniteiten zal bieden. Het is een uitdagend, maar ook opwindend kader voor actieve beheerders.

Britse aandelen: een aantrekkelijke bron van reële inkomsten

Martin Walker, hoofd UK Equities

We verwachten een uitdagend wereldwijd macro-economisch klimaat. Door het monetaire en fiscale beleid van de centrale banken en de overheden zal het komende decennium er vermoedelijk helemaal anders uitzien dan de voorbije tien jaar. Het zal gekenmerkt worden door de hoogste rente en inflatie sinds de wereldwijde financiële crisis (bankencrisis).

Ondanks bepaalde macro-economische onzekerheden blijven we optimistisch over Britse aandelen. We zijn van mening dat ze een aantrekkelijke bron van reële inkomsten vormen. Zowel de inflatie als de volatiliteit zullen vermoedelijk blijven toenemen, maar na verloop van tijd zouden de dividenden gelijke tred moeten houden met de inflatie en de beleggers die streven naar inkomsten kostbare bescherming moeten bieden.

We houden in 2024 een oogje op de nutssector. We zijn van mening dat er nog steeds aantrekkelijke opportuniteiten zijn met betrekking tot de energietransitie, en dat er nog heel wat investeringen nodig zijn om de energie- en waterinfrastructuur te verbeteren.

In de industriële sector maakten tal van ondernemingen een uitzonderlijk moeilijk jaar door. Die ondernemingen waren niet voorbereid op de impact van de pandemie op hun complexe productieketens, waardoor het aantal klantbestellingen onverwacht hevig schommelde. In 2024 verwachten we dat de sterkste ondernemingen zullen overleven en opleven, en de neerwaarts bijgestelde verwachtingen ruimschoots zullen overtreffen.

Europese aandelen: voor langetermijnbeleggers gaat het de goede kant op

Oliver Collin, co-hoofd European Equities

Net zoals vorig jaar omstreeks deze tijd zijn de vooruitzichten voor Europese aandelen ingewikkeld en net als toen is onze strategie gebaseerd op een fundamentele aandelenselectie die erop is gericht om de uitdagingen te overwinnen.

De Europese aandelenmarkten blijven op elk vlak aantrekkelijk gewaardeerd tegenover andere regionale aandelenmarkten. Door de recente snelle stijging van de rente behoren de Europese aandelen tot de weinige aandelenmarkten die nog mooi geprijsd zijn ten opzichte van obligaties.

Voor langetermijnbeleggers gaat het de goede kant op met Europa. Het financiële kader is verbeterd, het regionale beleid is samenhangender, er is meer fiscale steun en zowel de binnenlandse investeringen als de consumptie trekken aan.

In 2024 verwachten we niet dat één bepaalde factor zal domineren, al zal de waardering een wezenlijke rol spelen. In onze zoektocht naar ondernemingen die streven naar verbetering, zien we heel wat opwindende kansen in tal van thema's. Het gaat om ondernemingen die beleggers hebben gemist en die niet correct gewaardeerd zijn door de markt. We zijn van mening dat die aandelen het hoogste rendement zullen opleveren.

Cyclische, niet-consumentgerichte sectoren zoals de industrie, waar de winstverwachtingen al op recessieniveaus liggen, ogen erg interessant. Traditioneel defensieve thema's, zoals largecapondernemingen in de farmacie, zijn aantrekkelijk vanwege hun groeipotentieel door onderzoek en ontwikkeling. Energiebedrijven blijven de vruchten plukken van de hoge olieprijzen en genereren sterke kasstromen. De hogere rente biedt relatief veel steun aan kapitaalintensieve sectoren en banken.

ETF's: we verwachten meer interesse in geschuwde markten

Chris Mellor, CFA, hoofd ETF Equity & Commodity Product Management

Het voorbije decennium werden ETF's steeds populairder, ongeacht de marktomstandigheden. Er is dan ook geen reden om te vermoeden dat die tendens zich het komende jaar niet zal voortzetten. Integendeel, de interessante kenmerken die inherent zijn aan ETF's, kunnen door de onvoorspelbaarheid van de markten in deze onzekere economische omgeving nog aantrekkelijker uitvallen.

Aandelenbeleggers zullen vermoedelijk de voorkeur geven aan posities in hoogwaardige largecapondernemingen, maar wanneer de omstandigheden verbeteren, verwachten we ook meer interesse in de markten die het voorbije jaar werden gemeden. Bovendien zouden ook thematische blootstellingen als schone energie populairder kunnen worden, aangezien die langdurig structureel geschraagd worden door de transitie naar een koolstofarme wereldeconomie. Vermoedelijk zullen beleggers ook blijven opteren voor ETF's voor goedkope, transparante blootstellingen aan ESG.

Beleggers maken vaak gebruik van ETF's om snel te schakelen in hun portefeuilles wanneer de omstandigheden veranderen, dus kunnen de in- en uitstromen bij ETF's een interessante barometer zijn om de risicozin bij beleggers op te volgen. Het heeft geen invloed op het beheer van onze passieve fondsen, maar kan ons op korte termijn inzicht verschaffen in bepaalde markttendensen.

Een verschuiving van ETF's met weinig risico naar kwaliteitsposities in minder populaire markten behoort tot de mogelijkheden. Het zal ook de moeite lonen om een oogje te houden op de markten buiten de VS, aangezien die anders zouden kunnen reageren op het einde van de renteverhogingen en op de uiteenlopende lokale economische omstandigheden.

Azië & Opkomende markten: Winst van Aziatische aandelen minder sterk beïnvloed door globale afkoeling

William Lam, co-hoofd Asian and Emerging Markets Equity bij Henley

Sinds hun piek begin 2021 hebben de aandelenmarkten in de Aziatische& groeilanden het moeilijk met de afnemende beschikbaarheid van liquiditeit en de groeiende negativiteit rond China.

Het Chinese herstel na de coronacrisis stelde teleur en de haperende vraag in de vastgoedmarkt wijst op een gebrek aan consumentenvertrouwen, ondanks de wezenlijke spaarpotten bij de gezinnen en de robuuste balansen.

Wat de koers-boekwaarderatio betreft, noteren de regionale indexen evenwel lager dan het historische langetermijngemiddelde. Die financiële indicator toont aan hoeveel beleggers willen betalen voor elke dollar van de nettoactiva van een onderneming. De regionale indexen bieden een wezenlijke korting ten opzichte van de ontwikkelde markten, en met name tegenover de Amerikaanse. We denken dat die kloof zou kunnen slinken.

Aziatische en groeimarktaandelen zijn ook goed geplaatst om te profiteren van verbeterende omstandigheden op het vlak van liquiditeit, nu we de verwachte rentepiek naderen, en bovendien zal de kracht van de Amerikaanse dollar vermoedelijk geen roet meer in het eten gooien.

Bovendien kunnen de Aziatische& groeimarkteconomieën, in tegenstelling tot in eerdere verkrappingscycli, relatief goede kerncijfers voorleggen, waardoor er meer flexibiliteit zou moeten zijn op het vlak van monetair beleid als de groei zou stremmen.

In China staat gecoördineerde monetaire en fiscale versoepeling op de planning. Dat is dringend nodig om het vertrouwen op te krikken en de groei te schragen.

Ons inziens zullen de steeds verder uiteenlopende rendementen en waarderingen van de verschillende landen en sectoren in de groeilanden interessante beleggingsmogelijkheden bieden.

Azië - India en China: India biedt enorm groeipotentieel, kansen in de digitale ruimte

Mike Shiao, chief investment officer, Asia (excluding Japan) Regional Equity team

Ons Hongkongse team voor Aziatische aandelen is van mening dat de regio stabiele groei in het vooruitzicht heeft, geschraagd door het lagere inflatiepeil dan in de ontwikkelde economieën.

Dat gunstige economische klimaat biedt ondernemingen vruchtbare grond om in te groeien en te bloeien. We zijn van mening dat de opleving van het toerisme in Azië de economische vooruitgang in de regio nog een duwtje in de rug zal geven.

India vertoont nog steeds wezenlijk groeipotentieel onder invloed van de stevige particuliere consumptie en overheidskapitaaluitgaven. Wij bestuderen voornamelijk de ondernemingen die baat hebben bij binnenlandse vraag en die in de productie- en bouwsector, die wezenlijke overheidssteun genieten en die hun toeleveringsketens naar India verkassen.

We bespeuren ook kansen in de digitale ruimte, waar de innovatie niet stilstaat. Ons inziens kan India bepaalde troeven voorleggen. De jonge bevolking pikt de digitale technologieën steeds meer op, en de consumentenuitgaven gaan steil bergop door de snel groeiende middenklasse. De overheid investeert ook in de infrastructuur.

In China ontwaren we tekenen van stabilisering en verbeterende macro-economische tendensen, met dank aan het doelgerichte overheidsbeleid. Die positieve ontwikkeling zal vermoedelijk een domino-effect teweegbrengen in de economie en het negatieve sentiment bij de consumenten en de ondernemingen omkeren.

Wij denken dat de Chinese economie tegen 2024 zal normaliseren en zien kansen in de ontwikkeling van de consumptiepatronen en de technologische vooruitgang op het vlak van innovatie en productie.