Beleggingsvooruitzichten verzekeringen 2023

In de jaren dertig, tijdens de Grote Depressie, ontketende John Maynard Keynes een revolutie in het economische denken. Hij trok de heersende basisregels van de neoklassieke economie in twijfel en veranderde uiteindelijk de visie op monetair en begrotingsbeleid.

Over het aanvaardingsproces voor zijn baanbrekende theorieën zei Keynes ooit: “De moeilijkheid is niet zozeer nieuwe ideeën ontwikkelen, maar je aan de oude onttrekken.” Tegenwoordig worden verzekeraars voortdurend met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Misschien is het dan wel goed om dat citaat in gedachten te houden.



De inflatie was de bepalende factor in 2022 en ook in 2023 zal ze een belangrijke rol spelen, terwijl er dan ook heel wat nieuwe wetgevende initiatieven in werking treden. In dit artikel leggen we uit hoe die en andere dynamieken verzekeraars er misschien toe zullen dwingen om hun traditionele beleggingsgewoontes te herbekijken.



Inflatie, de weg vooruit en de queeste naar rendement

De recordinflatie van 2022 heeft verzekeraars zwaar op de proef gesteld. Zoals we in een eerder artikel al uitvoerig hebben besproken, is de sector ongewoon kwetsbaar voor de uitholling van de koopkracht.

Inflatie kan immers beide kanten van de balans van een verzekeraar aantasten. Soms slaat ze dubbel toe doordat de waarde van activa daalt en tegelijk de waarde van de passiva toeneemt.

In de toekomst zal het verloop van de inflatie het monetaire beleid blijven bepalen. En dat zal dan weer bepalen hoe en hoe snel het herstel zal verlopen. Centrale banken zullen het beleid blijven aanscherpen als de inflatie aanhoudt, maar mogelijk drukken ze even de pauzeknop in als de inflatie de komende maanden matigt.

In de beleggingsvooruitzichten 2023 van Invesco wordt dat laatste als basisscenario genomen. Daarin stellen we dat we momenteel in de krimpfase van de economische cyclus zitten, met een ondertrendse groei trend en een vertraging, en dat het herstel, in de veronderstelling dat de inflatie niet hardnekkig hoog blijft, later dit jaar zal worden ingezet.

Het herstel zou de groei moeten aanwakkeren, al zal die nog altijd ondertrends blijven. Aangezien de activaprijzen zelf cyclisch zijn, zouden risicoactiva daardoor mettertijd ook sterk moeten presteren.



Een onvermijdelijke vraag voor alle soorten beleggers is dan ook welke activa het meest waarschijnlijk goed zullen presteren als er een nieuwe economische cyclus op gang komt. Voor verzekeraars wordt dat waarschijnlijk echter maar een deel van het verhaal, aangezien 2023 ook kritiek wordt qua hervorming van de regelgeving.



Veranderende regelgeving

De langverwachte aanpassing van de Solvency II-vereisten zou zowel in de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk in 2023 eindelijk bewaarheid kunnen worden. Net als de inflatie zullen die herzieningen en verfijningen vermoedelijk gevolgen hebben voor de manier waarop verzekeraars naar hun beleggingen kijken.

Aangezien de meningen over de optimale koers sterk uiteenlopen, bestaat de kans dat de onderhandelingen in de EU op een muur stuiten. Toch kunnen we redelijkerwijs veronderstellen dat de voorstellen over het herstel en de afwikkeling van verzekeringsondernemingen tegen het midden van het jaar klaar zullen zijn1.



In het Verenigd Koninkrijk heeft het ministerie van Financiën al een pakket aanbevelingen gepubliceerd, met onder meer een reductie van de risicomarge met 65% voor levensverzekeraars en met 30% voor schadeverzekeraars, evenals een uitbreiding van de criteria voor activa en passiva die in aanmerking komen voor de matchingopslag, waardoor ze in een breder scala van activa zouden kunnen beleggen2.



De regelgevers lijken ook hun aandacht voor duurzaamheid in 2023 te zullen behouden en zelfs nog te versterken. Zo zullen zowel de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen van de EU als de Prudential Regulation Authority van het Verenigd Koninkrijk de vooruitgang in de integratie van het klimaatrisico nauwgezet blijven opvolgen3.



In dat verband heeft de EAVB een mandaat gekregen om onderzoek te doen naar greenwashing in de sector, vooral met betrekking tot de implementatie van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, de EU-taxonomie en de voorkeuren inzake duurzaamheid van de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie4. Het Verenigd Koninkrijk kan op termijn volgen.



Ook de consumentenbescherming wordt verder onder de loep genomen. Het Consumer Duty-pincipe van de UK Financial Conduct Authority, dat aanbieders van financiële diensten verplicht om in het belang van hun klanten te handelen, treedt in juli in werking5, terwijl de EAVB waarschijnlijk een nieuwe methode zal beginnen toe te passen om het rendement van unit-linked producten te meten6.



Profiteren van diversificatie

Zelfs naar recente maatstaven is het momenteel moeilijk voorspellingen te doen die ook maar een beetje betrouwbaar zijn. Misschien hebben we het ergste van de markten nog niet gezien, zoals we ook in onze beleggingsvooruitzichten 2023 zien. Toch kunnen we enkele redelijk gefundeerde conclusies trekken over de toekomst.



De belangrijkste is misschien wel dat 'business as usual' voor verzekeraars waarschijnlijk niet de ideale ingesteldheid zal zijn om beleggingsbeslissingen te nemen. Zoals Keynes al aangaf, is het niet zo eenvoudig om oude gewoontes te doorbreken, maar de realiteit is dat die zelden de juiste blijven als er zich radicale veranderingen voordoen.



Een andere belangrijke conclusie, die ook nauw samenhangt met het voorgaande, is dat het vaak gehoorde adagium dat je niet alles op één kaart mag zetten, bijzonder toepasselijk is geworden. Verzekeraars die zich in onzekere tijden vastklampen aan conventionele vastrentende activa, moeten beseffen dat diversificatie voordelen kan hebben.



De storm waar de inflatie ons heeft in gestuurd, zal nog niet meteen gaan liggen, zelfs niet volgens de meest optimistische prognoses. Dat betekent dat proxy-inflatiehedges waarschijnlijk een plaats hebben in een goed samengestelde gemengde portefeuille die ver genoeg vooruitkijkt.



Het schuldenuniversum herbergt tal van opties die interessant kunnen zijn, zoals preferente gedekte leningen en kredieten zonder rating. Een grotere blootstelling aan alternatieve beleggingen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de inflatie, zoals vastgoed, infrastructuur en grondstoffen, kan ook bescherming bieden en solide rendementen behalen.



Cruciaal is dat dit soort diversificatie ook als fundamenteel kan worden beschouwd om aan de steeds strengere regelgeving te voldoen. Dat komt doordat conventionele strategieën misschien ontoereikend zullen blijken om de risico's die gekoppeld zijn aan dat snel veranderende economische landschap, te kunnen beheren, waardoor de duurzaamheid dan onvoldoende kan worden gewaarborgd, de klantenbelangen onvoldoende kunnen worden behartigd en ze zo onvoldoende waar voor hun geld krijgen.