De interesse van beleggers in gelijkewegingstrategieën wordt groter naarmate het concentratierisico toeneemt. Turbulentie op de beurs heeft hoge waarderingen aan het licht gebracht in Amerikaanse megacap-bedrijven zoals de 'Magnificent 7', en een vergelijkbare concentratie is zichtbaar in de ontwikkelde markten. Benaderingen met een gelijke weging bieden een eenvoudige, kostenefficiënte manier om de blootstelling aan zwaargewichten te beperken en een evenwichtigere diversificatie van aandelen te realiseren.