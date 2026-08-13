Alexandra Ivanova

GPR,Gebalanceerd
Invesco Sustainable Global Income Fund
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Fund Manager
MSc, BSc, MBA, CFA
Alexandra is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.
Ze begon haar carrière in 2001 bij Municrest Investment Management Company als kwantitatief researchanalist voor vastrentende effecten. In 2006 stapte ze over naar het US Fixed Income-team van Invesco. In 2015 ging ze als fondsmanager en verantwoordelijke voor kredietportefeuilles naar IFI Europe, waar ze ook globale multi-assetfondsen beheerde.
Alexandra behaalde een MSc in internationale economie aan de Staatsuniversiteit van Jakoetsk. Ze heeft ook een BSc in financiën en een MBA van de Universiteit van Louisville. Bovendien is ze een CFA Charterholder.
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Job title: Fund Manager
In group: 17 Years
Experience: 23 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Interest
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