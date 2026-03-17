Anthony Xiao is een Associate Portfolio Manager die verantwoordelijk is voor hulp bij het beheer van de Fixed Income-portefeuilles en strategieën van Invesco, inclusief Aziatische obligatiestrategieën in USD, obligatiestrategieën in lokale valuta en liquiditeitsportefeuilles. Anthony is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en promotie van kredietoplossingen voor meerdere sectoren voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Voordat hij in februari 2019 bij Invesco kwam, was Anthony twee jaar lang een Fixed Income Solutions Analyst bij J.P, Morgan Private Bank, waar hij deelnam aan adviesgeving en de handel in Fixed Income-producten. Daarvoor werkte hij één jaar als Fixed Income-specialist bij Bloomberg.

Anthony heeft een bachelorgraad in accounting en financiën behaald aan de universiteit van Hong Kong. Hij is een Chartered Financial Analyst.