Asad Bhatti

Asad is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.

Hij begon zijn beleggingscarrière bij Arthur Anderson in augustus 2000 en ging in 2002 bij Invesco werken als kredietanalist met focus op de high-yield markten. Hij is sinds 2015 fondsmanager en hield zich eerste bezig met high-yield voordat hij in 2017 overstapte naar opkomende markten. Hij is verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het team bij opkomende markten in een aantal portefeuilles en beheert een totaalrendementsfonds.

Asad behaalde een BAcc (cum laude) in boekhouding aan de Universiteit van Glasgow. Bovendien is hij een CFA charterholder.