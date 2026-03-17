Bethany Shard
Beth is een fondsbeheerder voor het Britse & European Equities-team en beheert samen met Martin Walker portefeuilles binnen de Britse waardestrategie van het team.
Ze begon haar carrière in 2014 bij Ernst & Young: eerst op de Corporate Audit-afdeling en daarna bij Transaction Advisory Services, waar ze financiële due diligence uitvoerde voor transacties in de TMT-sector.
In januari 2019 werd Beth lid van Invesco’s Finance & Corporate Strategy-team. Ze kwam in februari 2020 bij het in Henley gevestigde UK Equities Team als analist, waarna ze in maart 2023 fondsmanagementtaken op zich nam.
Beth is een erkende Chartered Accountant. Ze behaalde het Investment Management Certificate van de Britse CFA Society en studeerde af met een BSc in natuurwetenschappen (first class) van de Universiteit van Durham.
Functie: Fund Manager
In de groep sinds: 7 jaar
Ervaring: 12 jaar
Locatie: Henley-on-Thames
Team: Brits & Europese Equities-team
Job title: UK Equities Deputy Fund Manager
In group: 5 Years
Experience: 9 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities team