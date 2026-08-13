Edward Craven

Edward is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.

Hij begon zijn carrière in 2003 bij KPMG. In 2008 stapte hij over naar The Royal Bank of Scotland, waar hij zich bezighield met gestructureerde financieringen. Hij kwam in 2011 bij het fixed income-team van Invesco als kredietanalist en werd in 2020 fondsenbeheerder. In die hoedanigheid beheerde hij gemengde en hoogrentende fondsen.

Edward behaalde een master in de fysica aan de universiteit van Bath. Hij is erkend als registeraccountant door de FCA.