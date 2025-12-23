Elton is een gerenommeerde beleggingsprofessional met twintig jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer en is gespecialiseerd in aandelen uit Groter China.

Voordat hij bij Invesco in dienst trad, heeft Elton een voorbeeldige rendementsgeschiedenis, waarbij pensioenfondsen onder zijn leiding bij BEA Union Investment consequent in het bovenste kwartiel zaten. Bij Value Partners werd het fonds dat hij beheerde jarenlang beloond met de gewaardeerde Lipper Award for Best 5-Year Mutual Fund Performance, ter onderstreping van zijn toewijding aan het leveren van uitzonderlijke resultaten.

Elton staat bekend om zijn strategische leiderschap en blinkt uit in het opzetten en begeleiden van uitstekend presterende beleggingsteams. Zijn expertise omvat het formuleren van robuuste beleggingsfilosofieën, het ontwikkelen van effectieve strategieën en het opzetten van nauwgezette onderzoekskaders. Voordat Elton als Head of Greater China Equities bij BEA Union was, bekleedde Elton senior functies, waaronder Head of Research (HK) en Senior Portfolio Manager bij J.P. Morgan Asset Management China, Head of Small & Mid Cap Equities bij Haitong International Securities en fondsbeheerder bij Value Partners.

Elton heeft een bachelorgraad in economie van de Simon Fraser University in Canada en is een Chartered Financial Analyst (CFA). Hij wordt in de hele branche algemeen erkend vanwege zijn beleggingsinzicht, zijn bewezen leiderschap en zijn consistente vermogen om waarde te creëren voor klanten in de aandelenmarkt in Groter China.