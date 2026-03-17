Georgina Millar

Georgina is Product Director in het Britse & Europese Equities-team en verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de beleggingsstrategieën van het team bij de beleggers.

Ze begon haar carrière in financiën in 2005 bij Deloitte voordat ze in 2007 overstapte naar een marktgerichte rol in de aandelenverkoop bij JP Morgan Cazenove. Samen met een breder team van JP Morgan Cazenove trad Georgina in 2010 in dienst bij Oriel Securities en in 2012 verhuisde ze naar de koopzijde om de verkoop- en beleggersrelaties te runnen bij Meditor, een groot Europees aandelenhedgefund.

In 2018 trad Georgina in dienst bij het private equity-team van Egon Zehnder in een bedrijfsontwikkelingsfunctie, waarbij ze marktleiders uit het hele Egon Zehnder-netwerk in contact bracht met de grootste private equity-bedrijven in Londen. In 2020 is Georgina vervolgens aan de slag gegaan bij het European Private Equity-team van Investcorp, waar ze advies gaf over beleggingsrelaties en fondsenwerving.

Georgina trad in juni 2023 in dienst bij Invesco als Product Director in het European Equities-team.

Georgina behaalde en diploma in moderne talen aan de universiteit van Oxford.