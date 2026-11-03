James Matthews

James is fondsbeheerder voor het Global Small & & Mid Cap-team en beheert meerdere Europese en Britse smallcap-portefeuilles.

James heeft veel ervaring met Europese en wereldwijde aandelenmarkten. Hij begon in 2000 bij Dresdner Kleinwort als UK sales-medewerker en stapte in 2006 over naar Morgan Stanley als Europabrede sales-medewerker. In 2009 startte hij bij de Europese aandelenafdeling van Unicredit voordat hij in 2012 overstapte naar Berenberg, waar hij de aanwezigheid van het bedrijf in wereldwijde en Amerikaanse aandelen uitbouwde.

James begon in januari 2018 bij Invesco als senior analist in het European Equities-team, waarna eind 2020 fondsmanagement aan zijn verantwoordelijkheden werd toegevoegd.

James is CFA Charterholder en heeft een BA in Frans en Italiaans van de Universiteit van Bristol.