Jan Grindrod is portefeuillebeheerder bij het Global Strategies-team van Invesco, dat beleggingsstrategieën op basis van derivaten ontwikkelt en beheert. In deze functie is hij verantwoordelijk voor portefeuilleopbouw, risicomanagement, handelsactiviteiten en derivatenbeheer.

Grindrod kwam in 2013 bij Invesco werken als handelaar in buitenlandse valuta (FX) en vastrentende derivaten, en groeide door tot wereldwijd hoofd van de FX-handel. In 2024 sloot hij zich aan bij het Global Strategies-team, waar hij zich richtte op de implementatie van de portefeuille. Voordat hij bij ons kwam werken, was hij werkzaam bij The Hartford, waar hij FX-, vastrentende en aandelenderivaten verhandelde om de variabele annuïteitsactiviteiten van het bedrijf af te dekken. Grindrod begon zijn carrière in 2007 als analist op het gebied van vastrentende beleggingen bij Hartford Investment Management Company (HIMCO), de investeringsmanagementtak van The Hartford. Daarna handelde hij daar in vreemde valuta en vastrentende producten uit verschillende sectoren en beheerde hij mandaten voor vaste inkomensproducten met een korte looptijd.

Grindrod behaalde een BS-diploma in financiën aan de Universiteit van Connecticut. Hij is ook CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst®)