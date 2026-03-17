Joel Copp-Barton
BA (Honours) in Business Studies
Joel is senior clientportefeuillebeheerder voor het Britse & Europese Equities-team en is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de beleggingsstrategieën van het team bij de beleggers.
Hij begon zijn carrière in 1998 bij Dresdner Kleinwort als analist in de pan-Europese transportsector voordat hij overstapte naar Nomura binnen dezelfde specialisatie.
Joel begon in maart 2012 bij Invesco als productdirecteur voor het European Equities-team.
Joel behaalde een BA (Honours) in bedrijfswetenschappen aan de Manchester Metropolitan University.
Functie: Senior Client Portfolio Manager
In de groep sinds: 14 jaar
Ervaring: 28 jaar
Locatie: Henley-on-Thames
Team: Europese aandelen