John Delano is Senior Portefeuillebeheerder bij het Global Equity-team van Invesco.

John kwam bij ons terecht toen Invesco in 2019 OppenheimerFunds overnam. Hij trad in 2007 in dienst bij OppenheimerFunds als senior researchanalist in het Growth Equity Investment-team waar hij zich specialiseerde in de sectoren van luxe- en basisconsumentengoederen voor mid- en largecapgroei. Hij werd in 2010 lid van het Global Equity-team. Voordat hij bij OppenheimerFunds ging werken, was hij analist bij Putnam Investments, waar hij zich bezighield met largecap-

groei, met als kernpunten hardware, software en telecommunicatiediensten. Tijdens zijn negen jaar bij Putnam Investments was hij ook derivaten- en aandelenanalist en legde hij zich vooral toe op retail. Daarvoor werkte hij als trader bij NationsBanc-CRT. John werkt sinds 1998 in de sector.

John behaalde een bachelor in civil engineering aan de Universiteit van Virginia en een MBA aan de Duke-universiteit. Hij is ook CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst®).