John Pellegry

John werd in november 2007 aangesteld als senior klantenportefeuillebeheerder voor het in Henley gevestigde Asian & Emerging Market Equities-team dat verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van de beleggingsstrategieën van het team bij de beleggers.​

Hij begon zijn beleggingscarrière in 1996 toen hij in dienst trad bij de Bank of New York in Brussel. Daarna werkte hij bij Credit Agricole Indosuez en vervolgens bij JP Morgan Chase in Luxemburg, waar hij verschillende functies bekleedde met wereldwijde bewaringsverantwoordelijkheden. Vervolgens trad hij in 2003 in dienst bij Invesco als specialist op het gebied van beleggingscommunicatie.​

Hij heeft een bachelor in management van de University of Massachusetts, een MBA van de McGill University en hij is een CFA Charterholder.