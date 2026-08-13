Julien is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.

Hij begon zijn beleggingscarrière in 2005 als analist bij Moody's. In 2008 startte hij bij Invesco als kredietanalist. In 2014 werd Edward fondsmanager. Hij beheert een aantal bedrijfsobligatie- en totaalrendementsportefeuilles.

Julien studeerde af aan de École Supérieure de Commerce de Montpellier (Frankrijk) en behaalde een masterdiploma in financiën aan de Universiteit van Montpellier (Frankrijk). Bovendien is hij een CFA charterholder.