Kevin Grundy is Managing Director Fund Management bij Invesco Real Estate en lid van het Europese managementcomité. Daarnaast is hij hoofd van de afdeling High Returning Strategies in Europa, die de value-add- en opportunistische activiteiten van het platform omvat.

Hij begon zijn carrière in 1995 als belegger en in 2014 trad hij in dienst bij Invesco Real Estate. Voordat hij bij Invesco Real Estate kwam werken, was hij twee jaar werkzaam bij Lazard, drie jaar bij de European Bank for Reconstruction and Development en twaalf jaar bij Doughty Hanson & & Co. Real Estate, waar hij uiteindelijk de functies van Principal/COO/CFO vervulde voor de private-equity vastgoedfondsen van het bedrijf. Tijdens zijn periode bij Doughty Hanson was Kevin verantwoordelijk voor een team van beleggingsprofessionals dat in heel Europa actief was. Hij haalde kapitaal op en belegde in en beheerde activa voor twee value-add- en opportunistische fondsen namens wereldwijde institutionele beleggers.



Kevin behaalde een Bachelor of Arts in Economie aan de Princeton University, heeft een General Course-diploma van de London School of Economics en is afgestudeerd met een Master of Business Administration aan de Harvard Business School. Bij Invesco Real Estate maakt Kevin deel uit van het European Management Committee, het European Executive Committee, de Investment Strategy Group en de High Returning Strategies Investment and Steering Committees. Zijn uitvalsbasis is het kantoor in Londen.