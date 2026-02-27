Lijuan Du is een Senior Fondsbeheerder en verantwoordelijk voor het beheer van Chinese aandelenstrategieën.

Lijuan trad in mei 2017 in dienst bij Invesco als een Beleggingsanalist, gespecialiseerd in de sectoren financiën en vastgoed. Daarna breidde ze haar werkterrein uit naar de consumenten- en EV-industrieketen. Van 2014 tot 2016 was ze bij CICC verantwoordelijk voor de gediversifieerde financiële sector in China.

Daarvoor was ze van 2012 tot 2013 onderzoeksanalist bij Guotai Fund Management, waar ze zich voornamelijk bezighield met Chinese niet-bancaire financiële instellingen.

Ze heeft een master- en bachelordiploma in economie van de Fudan Univeristy.