Luke Greenwood

Luke is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income. Hij is hoofdbeheerder van het Invesco Euro Short Term Bond-fonds en tevens van zowel wereldwijde als op één valuta gerichte ‘buy & maintain’-kredietfondsen. Luke levert ook een belangrijke bijdrage aan beslissingen over de vermogensallocatie voor investment-grade obligaties in Europa en het VK binnen het bredere IFI-platform.

Luke kwam in 2000 bij Invesco en werd in 2004 lid van het IFI-team waar hij zich eerst richtte op de Britse, Canadese en Japanse staatsobligatiemarkten voordat hij zich specialiseerde in kredietmarkten. Zijn uitgebreide ervaring in de wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten bestrijkt kredietonderzoek in de Britse banksector, de Europese auto- en defensiesector en het portefeuillebeheer van een breed scala aan kredietfondsen, variërend van korte duur tot totaalrendement.

Luke heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële markten. Oorspronkelijk uit Australië, begon hij zijn carrière bij Westpac en later, State Street in Sydney voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde. Hij heeft een Executive MBA van City University London, Bayes Business School.