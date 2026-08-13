Lyndon Man

GPR,Obligaties IESTAAE
Invesco Euro Short Term Bond Fund
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Fund Manager
MChem, BA (Hons), CFA
Lyndon is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.
Hij is medebeheerder van de Invesco Global Investment Grade Credit- en Invesco Euro Bond-fondsen, evenals van een aantal andere actief beheerde strategieën. Lyndon levert ook een belangrijke bijdrage aan beslissingen over de vermogensallocatie voor investment-grade obligaties in Europa en het VK binnen het bredere IFI-platform. Lyndon trad in 2011 in dienst bij Invesco. Tussen 2005 en 2011 werkte Lyndon bij de Government of Singapore Investment Corporation (GIC), waar hij multi-asset- en vastrentende portefeuilles beheerde, gespecialiseerd in relatieve waardestrategieën voor derivaten – zowel lineair als optiegerelateerd, evenals traditionele strategieën voor vermogensallocatie. Hij begon zijn carrière bij Barclays Capital als marktrisicomanager in vastrentende producten en opkomende markten in 2001.
Lyndon behaalde een BA-diploma, cum laude, in natuurwetenschappen en een masterdiploma in scheikunde aan de Universiteit van Oxford. Bovendien is hij een CFA charterholder.
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Job title: Fund Manager
In group: 12 Years
Experience: 22 Years
Location: London
Team: Invesco Fixed Income
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