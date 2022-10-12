Michael Craig

Michael is senior portefeuillebeheerder in de Senior Secured Bank Loan Group van Invesco en lid van de Investment Committee voor Europees krediet.

Voordat hij bij Invesco kwam, was Michael portefeuillebeheerder en executive director bij Morgan Stanley Senior Loan Group, waar hij in 2006 ging werken. Hij heeft 19 jaar financiële ervaring. Eerder werkte Michael bij Citigroup voor hun European Leveraged Finance Global Portfolio Management-groep. Hij werkte ook voor Ernst & Young als belastingadviseur.

Michael behaalde een Bachelor in managementstudies en een Bachelor in rechten aan de universiteit van Waikato. Hij is CFA-charterholder en is lid van het CFA Institute.