Michael Matthews is Co-Head van Global Core bij Invesco dat is gevestigd in Henley. In deze functie is hij medeverantwoordelijk voor ons kernplatform voor vastrentende effecten en is hij hoofdverantwoordelijk voor het toezicht op portefeuilles van in Europa gevestigde overheidsobligaties en portefeuilles die zijn aangemerkt als van beleggingskwaliteit. Hij zorgt hierbij voor sterke en consistente prestaties binnen een reeks kernstrategieën. Door praktijkgericht portefeuillebeheer te combineren met strategisch leiderschap, stimuleert hij goede resultaten door middel van een gedisciplineerde portefeuilleopbouw, inzichten in macro-economie en krediet, en een rigoureus risicobeheerkader.

Michael trad in 1994 in dienst bij Invesco en begon daarmee zijn carrière in de financiële dienstverlening. Hij ontwikkelde zich tot een van de oprichters van het Fixed Income-team. Hij was eerst specialist op het gebied van geldmarkten en valutahandel, waarna hij zijn aandacht verlegde naar staatsobligaties en kredietmarkten van beleggingskwaliteit. Sinds 2006 is Matthews fondsbeheerder, met een sterke focus op kredietportefeuilles van beleggingskwaliteit. Hij maakt daarbij gebruik van zijn diepgaande marktkennis om consistente, voor risico gecorrigeerde rendementen voor klanten te realiseren.