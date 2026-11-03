Michael Oliveros is Head of Global Small & Midcap Equities bij de Invesco-vestiging in Henley. In deze functie beheert hij verschillende wereldwijde, internationale en pan-Europese portefeuilles voor small- en midcap-aandelen en houdt hij toezicht op de small- en midcap-strategieën binnen het team.

Michael trad in 2023 in dienst bij Invesco om leiding te geven over onze wereldwijde en pan-Europese strategieën voor kleinere ondernemingen. Voordat hij bij het bedrijf in dienst trad, bekleedde hij verschillende functies bij M&G, waaronder die van lead fondsbeheerder voor een reeks wereldwijde en Europese aandelenfondsen. Daarnaast overzag hij het onderzoek voor het Sustain and Impact-team en ontwikkelde hij het beleggingsproces voor de SFDR-artikel 9-beleggingsstrategieën die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs. Eerder in zijn carrière was hij Head of US Custom Solutions bij Credit Suisse HOLT, waar hij verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van beleggingsoplossingen op basis van het HOLT CFROI-waarderingskader. Hij heeft ook ervaring op het gebied van fusies en overnames, evenals in corporate consulting.

Michael behaalde een Bachelor of Science-graad in Finance met een specialisatie in technologie en management aan de University of Illinois at Urbana-Champaign, waar hij afstudeerde als Chancellor’s Scholar. Hij is ook CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst).