Oliver Collin

Oliver is Co-CIO of International Equities bij Invesco en tevens Co-Head van het UK & European Equities-team, waar hij verantwoordelijk is voor de Europese dividendstrategieën en de aandelenstrategieën voor de eurozone. Daarnaast beheert hij samen met het Invesco Fixed Income Europe-team het Europese aandelencomponent van een gemengde beleggingsportefeuille.

Oliver begon zijn carrière in september 2000 bij ING Barings, aanvankelijk nog binnen hun opleidingsprogramma. Daarna werd hij lid van het Institutional Equity Sales-team, waar hij zich specialiseerde in pan-Europese midcapaandelen. In januari 2006 stapte hij over naar Berenberg Bank, waar hij werkte als specialist in de verkoop van institutionele Franse midcapaandelen. In november 2010 trad Oliver in dienst bij Exane BNP Paribas, waar hij partner werd en vanaf november 2011 leiding gaf aan het Europese Mid Cap Sales-team.

Oliver begon in juli 2014 bij Invesco als analist in het European Equities-team en in december 2015 werd hij fondsmanager. In maart 2023 werd hij Co-Head van het European Equities-team, waarna hij in januari 2025, na de fusie van de Britse en Europese aandelenteams, werd benoemd tot Co-Head voor het UK and European Equities-team. Oliver werd in oktober 2026 benoemd tot een van de twee CIO's van de afdeling International Equities van Invesco.

Oliver heeft een BSc (cum laude) in economie & politiek van de London School of Economics.