Ronney Cheung is Senior Fondsbeheerder en verantwoordelijk voor het beheer van de aandelenstrategieën van Invesco in China.

Ronney heeft bijna twintig jaar ervaring in de beleggingswereld en is gespecialiseerd in aandelen uit de regio Groot-China. Voordat ze in 2026 bij Invesco kwam, had ze al meer dan tien jaar bij Samsung Asset Management in Hongkong gewerkt. Daar was ze zes jaar verantwoordelijk voor aandelenbeheer in Groot-China (met een focus op institutionele, pensioen- en retailopdrachten in Korea) en werkte ze vier jaar als analist voor de vastgoedbranche en financiële sector.

Voordat ze de overstap maakte naar buy-side, werkte Ronney acht jaar als sell-side analist, waar ze zich richtte op de vastgoedsector in China en Hongkong bij verschillende investeringsbanken, waaronder BNP Paribas, Credit Suisse en Samsung Securities. Ze begon haar carrière als auditor bij PricewaterhouseCoopers.

Verder heeft ze een dubbele bacheloropleiding in Applied Finance en Commerce (accountancy) afgerond aan de Macquarie University in Australië. Ze is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) en van CPA Australia.