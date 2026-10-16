Shusuke Komuro

Shusuke kwam in 2017 bij Invesco Japan werken en heeft 19 jaar ervaring in de beleggingswereld.

Zijn vorige functie was onderzoeksanalist bij Fidelity Investments, waar hij zich bezighield met kapitaalgoederen, ICT en detailhandel. Hij begon zijn carrière als hedgefondsanalist bij Shibusawa & Co, waarna hij overstapte naar Commons Asset Management, waar hij als assistent-portefeuillebeheerder aan de slag ging.

Hij behaalde een MBA aan de INSEAD en een master in Management Engineering aan de Chuo University. Hij is Chartered Financial Analyst en gecertificeerd lidanalist van de Securities Analysts Association of Japan.