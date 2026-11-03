Stephen Anness

Stephen is Co-CIO voor Global Equities bij Invesco. Hij is hoofd van het Global Equities-team in Henley en beheert verschillende portefeuilles van de Global Equity Income & Growth-strategie.

Stephen begon zijn beleggingscarrière in juli 2002 als stagiair-analist bij Invesco’s UK Equities-team in Henley. Nadat hij was opgeklommen in het beleggingsteam begon Stephen in september 2004 UK Equities-portefeuilles te beheren. In 2008 nam hij het beheer van zijn eerste Britse fonds op zich, waarna hij eind 2012 overstapte naar het Global Equities-team in Henley. Sinds 2009 is Stephen een sleutelfiguur voor het genereren van ideeën en selecteren van aandelen voor Global Equity-portefeuilles. In december 2019 werd hij verantwoordelijk voor de Global Equity Income-strategie nadat hij eerder al de Global Opportunities-strategie van het team had gemanaged.

Stephen heeft een bachelor in de economie, het Securities Institute Diploma en het Investment Management Certificate van de CFA Society of the UK, en hij heeft Corporate Finance gestudeerd aan de London Business School.