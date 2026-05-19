Steve Smith

Steve is een fondsbeheerder voor het UK & European Equities-team waar hij meerdere portefeuilles binnen de Eurozone- en Income Equities-strategieën van het team beheert.

Nadat hij in 2014 zes maanden stage had gelopen, begon hij in september 2015 zijn carrière bij Invesco als analist voor het European Equities-team. Hij werd eind 2020 fondsbeheerder.

Steve heeft een BSc (Hons) in bedrijfskunde van de Universiteit van Bath, inclusief een geaccrediteerde periode aan de Copenhagen Business School.