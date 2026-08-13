Stuart Edwards

GPR,Gebalanceerd IGAQDGI
Invesco Global Income Fund
Bekijk fond
Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.
Hij begon zijn beleggingscarrière in 1997 als econoom bij Standard & Poor’s. Hij trad in 2003 in dienst bij Invesco en stapte in 2006 over naar het fixed income-team als marktstrateeg. Hij is sinds 2010 een fondsbeheerder en beheert verschillende mondiale obligatieportefeuilles met een totaalrendement.
Stuart heeft een BSc (cum laude) in bedrijfseconomie met informatica behaald aan de Universiteit van Surrey en een MSc in financiën aan het Birkbeck College, Universiteit van Londen.
Job title: Fund Manager
In group: 21 Years
Experience: 26 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
Help ons u naar de door u opgevraagde pagina te brengen door de onderstaande stappen te volgen.