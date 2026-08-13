Stuart Edwards

Stuart is een fondsbeheerder bij Invesco Fixed Income.

Hij begon zijn beleggingscarrière in 1997 als econoom bij Standard & Poor’s. Hij trad in 2003 in dienst bij Invesco en stapte in 2006 over naar het fixed income-team als marktstrateeg. Hij is sinds 2010 een fondsbeheerder en beheert verschillende mondiale obligatieportefeuilles met een totaalrendement.

Stuart heeft een BSc (cum laude) in bedrijfseconomie met informatica behaald aan de Universiteit van Surrey en een MSc in financiën aan het Birkbeck College, Universiteit van Londen.