Thomas Moore

Thomas is de Global Head van High Yield. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het belegginsproces en de resultaten van Invesco’s publieke hoogrentende strategieën en fixed income-strategieën met hoge inkomst. Hij is de directe leidinggevende van de portefeuillebeheerteams in Noord-Amerika en Europa.

Thomas ging in 2016 aan de slag bij Invesco als senior kredietanalist. Voordat hij zijn huidige functie bekleedde, was hij Co-Head van Invesco Fixed Income Europe. Voordat hij bij ons kwam werken, was hij Managing Director van de afdeling Fixed Income bij Morgan Stanley. Thomas begon zijn carrière eind jaren negentig in New York als managementconsultant.

Thomas behaalde een AB-diploma, magna cum laude, in geschiedenis aan de Harvard University, een masterdiploma in moderne geschiedenis aan de Universiteit van Oxford en een MBA met onderscheiding in financiën en economie aan de Columbia Business School. Hij is ook CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst®).