Tom Sartain is senior portefeuillebeheerder binnen het IFI Global Multi-Sector-team in Londen.

Hij formuleert ideeën en verzorgt de portefeuillesamenstelling voor de rente-, assetallocatie- en valutastrategieën van wereldwijde portefeuilles. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op relatieve-waardestrategieën, derivaten en inflatiemarkten.

Voordat hij bij Invesco begon, werkte Tom 13 jaar bij Schroders Investment Management. Als senior lid van het multisectoriële portefeuillebeheerteam hield hij er toezicht op Libor plus en wereldwijde geaggregeerde en overheidsportefeuilles, ook geïndexeerde. Tom was niet alleen senior belegger, maar had ook leidinggevende supervisie over de analistenfunctie binnen het team. Voor 2005 werkte Tom in het Fixed Income-segment van RBS Financial Markets. Bovendien is hij een CFA charterholder.