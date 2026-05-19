Zoe Dunkley

Zoe werd in april 2023 aangesteld als beheerder van de klantenportefeuille in het in Henley gevestigde Asian & Emerging Market Equities-team dat verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van de beleggingsstrategieën van het team bij de beleggers.

Ze begon haar carrière bij Invesco in september 2019 op onze afdeling Product Development, waar ze verantwoordelijk was voor zowel de productimplementatie als de productprijsstelling voor de EMEA-regio.

Zoe heeft een bachelor (Hons) in economie van de University of Warwick en is CFA Charterholder.