Juridisk informasjon / merknad

Alt innhold på nettstedet er underlagt opphavsrett og full enerett.

Du kan laste ned eller skrive ut deler av nettstedet, men bare til personlig bruk og til opplysningsformål, gitt at du overholder alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett. Du kan ikke reprodusere (verken helt eller delvis), overføre (elektronisk eller på annen måte) – unntatt når du bruker e-post-sideverktøyet vårt – eller modifisere, koble til eller bruke nettstedet til et offentlig eller kommersielt formål, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Invesco Group..

Du må ikke overfør virus, dataormer, trojanske hester eller andre destruktive elementer til dette nettstedet, og det er ditt ansvar å sørge for at alt du eventuelt laster ned eller velger å bruke fra nettstedet, ikke inneholder slike elementer.

Der det finnes en kobling til et nettsted som ikke er publisert av et selskap i Invesco Group (en ekstern kobling), påtar vi oss ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder eller for produktene, tjenestene eller andre elementer som tilbys gjennom slike nettsteder.

Det er en forutsetning at du overholder disse vilkårene hver gang du bruker nettstedet

Personvernerklæring

Du forstår og godtar at vi kommer til å samle inn og behandle personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt, eller når du bruker nettjenestene våre. Se online personvernerklæring for EMEA og merknad om informasjonskapsler for mer informasjon.

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som kan være nyttige for deg. Merk at vi ikke har kontroll på innholdet i eller hvilke rutiner for personvern som følges på disse nettstedene. Vi råder deg til å gjennomgå retningslinjene for personvern på disse nettstedene før du oppgir personopplysninger.

Sikkerhet

For å ivareta sikkerheten på nettstedet må du oppbevare eventuelle brukernavn og passord på en trygg måte til enhver tid, og aldri oppgi dem til tredjeparter. Instruksjoner som mottas fra deg, og som er validert med passordet ditt, behandles som reelle. Vi råder deg på det sterkeste til å bruke et unikt passord som er forskjellig fra passord du bruker på andre nettsteder, og at du endrer passordene dine regelmessig.

Hvis du oppgir brukernavnet og passordet til en tredjepart, og vi som følge av dette finner ut at integriteten til systemene våre kan være kompromittert, forbeholder vi oss retten til å blokkere nettilgangen til kontoen din. I tilfelle du ikke overholder disse vilkårene, og du ikke tar rimelige forholdsregler, eller hvis kontoen din blir blokkert på grunn av sikkerhetshensyn, skal vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som kan følge av dette.

Gjeldende rett og verneting

Alle kontraktsmessige og ikke-kontraktsmessige forpliktelser og andre saker som oppstår av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal styres av og bli fortolket i samsvar med lovene i England og Wales. Din surfing på og bruk av nettstedet medfører at du anses for å ha akseptert disse lovene. Hvis det oppstår en tvist eller anlegges en sak, skal du ugjenkallelig underordne deg den eksklusive myndigheten til domstolene i England og Wales, og du gir avkall på å motsette deg rettsforhandlingen ved slike domstoler på grunnlag av verneting eller såkalt forum non conveniens.

Uavhengig av det ovennevnte skal alle gjeldende obligatoriske, lokale lover eller forskrifter som gjelder for deg som investor/bruker i forbindelse med produkter og/eller tjenester, komme til anvendelse.

Brukere fra alle land:

Invesco-fondene som er beskrevet på dette nettstedet, kan bare markedsføres i visse jurisdiksjoner. Det er ditt ansvar å kjenne til gjeldende lover og forskrifter i landet du er bosatt i. Du finner mer informasjon i dokumentene med nøkkelopplysninger til investorer / dokumentene med nøkkelopplysninger om det relevante fondet og andelsklassen, og i prospektet og andre fondsdokumenter som du ikke finner på dette nettstedet.

Hele nettstedet utgjør ikke et tilbud eller en oppfordring til å selge andeler i fondene det refereres til, av noen i en slik jurisdiksjon der slike tilbud, oppfordringer eller distribusjoner er ulovlig, eller der personen som fremmer slike tilbud eller oppfordringer, ikke er kvalifisert til å gjøre dette, eller til personer som det er ulovlig å gi slike tilbud og oppfordringer til.

Det presiseres at fondene som står beskrevet her, ikke tilgjengelige for distribusjon til eller investeringer av investorer i USA. Andelene blir ikke registrert under US Securities Act av 1933 med endringer («Securities Act»), og kan ikke –med unntak av for en transaksjon som ikke er i strid med Securities Act eller andre gjeldende amerikanske lover om verdipapirer (inkludert uten begrensninger alle gjeldende lover i delstatene i USA) – direkte eller indirekte tilbys eller selges i USA eller dette landets territorier eller landområder, eller i områder som er underlagt landets jurisdiksjon, eller til eller til fordel for en amerikansk statsborger.

De beskrevne fondene er ikke, og vil ikke bli, kvalifisert for distribusjon til offentligheten i Canada, siden det ikke er registrert prospekter for disse fondene hos finanstilsynet eller tilsynsmyndighetene i Canada eller i en canadisk provins eller et territorium. Dette nettstedet er ikke, og skal ikke under noen omstendigheter anses som, en reklame for eller en støtte til en offentlig emisjon av andeler i Canada. Ingen personer som er borger i Canada i tråd med den canadiske loven Income Tax Act, kan kjøpe eller motta en overføring av andeler i fondene som står beskrevet, med mindre de er kvalifisert til dette i henhold til gjeldende canadisk eller provinsiell lovgivning.

Invesco har ikke vurdert egnetheten til eller hensiktsmessigheten av eventuelle investeringer du foretar med oss, i lys av de personlige omstendighetene dine. Hvis du er usikker på meningen og betydningen av informasjonen som oppgis, anbefales det at du rådfører deg med finansrådgiveren din eller en annen profesjonell rådgiver.

Før du treffer investeringsavgjørelser, rådes du til å vurdere de spesifikke tilknyttede risikoene ved å henvise til de nyligst oppdaterte, relevante fonds- og andelsklassespesifikke dokumentene med nøkkelopplysninger til investorer, de nyeste årsrapportene eller interimrapportene og det nyeste prospektet på dette nettstedet.

Landsspesifikke vilkår

Brukere fra Irland:

For Invesco-fond hjemmehørende utenfor Irland er megleragenten i Irland Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2. Kontakt Irish Country Supplement for det nyeste prospektet for mer informasjon.

Brukere basert i Malta:

Utvalgte Invesco-fond markedsføres på Malta under vilkårene til EUs UCITS-direktiv. Dokumentasjon om Invesco-fond som markedsføres på Malta, kan fås fra Ganado Services Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta eller hos din faste finansrådgiver.

Investeringer bør være basert på all informasjonen i prospektene. Prospektene, de fonds- og andelsklassespesifikke dokumentene med nøkkelopplysninger til investorer samt annen informasjon er tilgjengelig fra Invesco Management S.A. Informasjonsarkene for Malta er direkte tilgjengelig fra NSBC Securities Services (Malta) Ltd eller din lokale investeringsrådgiver.

Brukere basert i Israel:

Informasjonen og materialet på dette nettstedet, inkludert tegningsdokumenter, er bare ment for opplysningsformål. Ikke noe av informasjonen utgjør en innbydelse til offentligheten om tegning av verdipapirer eller fondsenheter i henhold til gjeldende lovverk (inkludert, men ikke begrenset til Israeli Securities Law av 1968 og Israeli Joint Investment Trust Law av 1994) eller et tilbud om å selge eller en oppfordring til eller et tilbud om å kjøpe finansielle instrumenter, inkludert, men ikke begrenset til investeringsproduktene.

Delene på nettstedet for kvalifiserte kunder / erfarne investorer og innholdet der er begrenset til «kvalifiserte kunder» / «erfarne investorer» (som definert nedenfor), og er ikke ment for småinvestorer eller private investorer som ikke er kvalifiserte kunder eller erfarne investorer.

I tråd med formålene i disse vilkårene henviser «kvalifisert kunde» til en kvalifisert kunde i henhold til First Schedule til Israeli Regulation of Investment Advice, Investment Marketing og Investment Portfolio Management-loven av 1995 («Investment Advice Law»), som er:

et verdipapirfond (felles investeringsforetak) eller et selskap som forvalter et slikt fond

et (privat) pensjonsfond, som definert i Israeli Supervision of Provident Funds-loven av 2005, eller et selskap som forvalter et slikt fond

en forsikrer

et «Banking Corporation» (bankselskap) eller et «Auxiliary Corporation» (hjelpeforetak), som definert i Israeli Banking (Licensing)-loven av 1981 (bankloven), annet enn et fellesforetak («hjelpeforetak» betyr et selskap styrt av et bankselskap, men som ikke er et bankselskap i henhold til bankloven, og aktiviteten til dette foretaket er begrenset til aktiviteter tillatt for bankselskapet som styrer det)

en «licence holder» (lisensinnehaver) i henhold til Investment Advice Law

en «investment advisor» (investeringsrådgiver) eller «investment marketer» (investeringsmarkedsfører), som definert i Investment Advice Law, som investerer for egen regning

et medlem av Tel Aviv-børsen

et risikokapitalfond

en underwriter (garantist) kvalifisert i henhold til paragraf 56(c) i Israeli Securities-loven av 1968 («Securities Law»)

et selskap, unntatt for et selskap som ble stiftet med formål om å motta tjenester, med en egenkapital på mer enn NIS 50 millioner for dette formålet «egenkapital», inkludert i henhold til utenlandske regnskapsregler, internasjonal regnskapspraksis og aksepterte regnskapsregler i USA, som definert i paragraf 17(b)(1) og 36 av Securities Law

en enkeltperson som oppfyller to av følgende punkter, og som har gitt forhåndssamtykke til å anses som en kvalifisert kunde / erfaren investor etter Investment Advice Law:

(i) den samlede verdien av vedkommendes kontanter, innskudd, finansielle aktiva og verdipapirer, som definert i paragraf 52 i Securities Law, og som overstiger NIS 12 millioner

(ii) vedkommende er ekspert på og erfaren innen kapitalmarkeder eller har vært ansatt i minst ett år i en faglig stilling som krever ekspertise innen kapitalmarkeder; og

(iii) vedkommende har gjennomført minst 30 transaksjoner i gjennomsnitt i hver av de fire kvartalene før vedkommende ga samtykke; for dette formålet ekskluderer «transaksjon» en transaksjon utført av en porteføljeforvalter på vegne av en enkeltperson som forvalteren har en forvaltningsavtale med angående en investeringsportefølje

et selskap som er heleid av investorer som denne listen omfattes av; og

et selskap stiftet utenfor Israel med egenskaper eller aktiviteter som er like som et selskap inkludert i denne listen

Ved å gå inn på nettstedet som en kvalifisert kunde eller erfaren investor forplikter du deg til, garanterer og bekrefter overfor Invesco Group at du er en kvalifisert kunde eller erfaren investor, etter hva som gjelder. Merk at Invesco Group vil handle ut fra den forpliktelsen, garantien og bekreftelsen du gir.

Som del av generelle retningslinjer vil ikke Invesco Group gjennomføre regulerte investeringsaktiviteter med en person som følge av at vedkommende har mottatt informasjon fra nettstedet, med mindre dette er avtalt med en kvalifisert kunde eller erfaren investor. Personer som ikke er en kvalifisert kunde eller erfaren investor, bør ikke bruke nettstedet.

Disse vilkårene ble oppdatert 24. november 2021. Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i vilkårene, og vi vil publisere eventuelle endringer på denne siden til nettstedet på ikrafttredelsesdatoen.