一般警語
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。本文所提供為舉例，絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
非投資等級債警語
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。
投資人投資時需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。
中國投資部位警語
景順中國新世代基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券，包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
景順大中華基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券，包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
目標到期債券基金警語
- 目標到期債券基金不屬於保本型基金，不具備保本保息的特色。
- 信用風險：目標到期債券基金屬於債券型基金的一種，而所有債券型基金皆面臨信用風險，也就是投資標的無法按時償付利率或本金的風險。然而在目標到期債券基金當中，基金公司往往會詳列投資組合的「平均信用評等」或「各評等債券的投資比重」。建議投資人可將目標到期債券基金的投資評等與市面上其他境內外債券型基金相較，便可了解目標到期債券基金在所有債券型基金當中的相對信用風險水準為何。
- 利率風險：在投資過程當中，目標到期債券基金與其他債券型基金一樣會受到利率環境的變動，而使基金淨值出現上下波動。但隨著基金越接近到期日，投資組合當中的債券也離到期日越近，在存續期間縮短的情況下，利率風險會隨著到期日的到來而逐漸縮小。而目標到期債券基金的經理人，在個別債券沒有明顯信用惡化的情況下，傾向持有該檔債券到期並收取票面金額，因此對於一個持有目標到期債券基金至到期的投資人而言，利率風險對該基金投資人並沒有太大意義。然而不能否認的是，若投資人中途提前贖回基金，則必然會暴露於利率風險當中。
- 提前清償與再投資風險：債券投資組合當中的若干債券具備可被發行人提前清償的條款，稱為可贖回債券(Callable bonds)，若該債券提前被發行人清償，則該債券部位將轉為現金，經理人必須另外尋找投資標的，否則以當前低利率的狀況，現金部位將降低投資組合的報酬率，稱為再投資風險。景順投信認為此項風險雖然存在，但相對可控；因為提前到期的債券固然會使現金比率上升，但現金部位亦可以做為支付投資人贖回的價金。從資產管理公司的角度來看，經理人想要極大化投資組合的收益率，但同時也需要保持部分現金用來支應贖回款，而提前被清償的債券恰好可以在不用處分未到期債券的前提下，提供支應投資人基金贖回款所需的部分流動性。此外，再投資未必全然是風險，若當時的市場利率高於基金成立時的市場利率，則經理人或許可以找到殖利率較高的短天期債券並持有到期。
- 匯率風險：目前目標到期債券基金的投資標的絕大多數以美元計價債券為主。在基礎幣別為美元的情況下，美元級別投資人相對於其他非美元級別投資人，所面對的匯率風險相對較低，因為投資標的多為美元，級別計價幣別亦為美元；然而當投資人使用新台幣進行投資時，確實需要留意美元與新台幣之間的匯率波動。
- 保單中途解約的費用與價格波動風險：保單中途解約等於提前贖回基金，除了基金提前贖回費用以外，中途解約將以當時的基金淨值作為計算基準，也就表示投資人必須承擔債券未到期前所面臨的利率風險。
其他基金相關警語
本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。
基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
有多幣別級別之基金除新臺幣計價受益權單位外，尚包含外幣計價受益權單位，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣現時不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。此外，本基金在計算非人民幣計價或結算資產的價值及非人民幣類別的價格時，基金經理將會應用香港的離岸人民幣市場匯率（「CNH 匯率」）。CNH 匯率可以是相對於中國境內非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因此，基金資產價值將會有所波動。 本基金得投資於美國Rule 144A債券，該類債券因屬私募性質，故較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。
有關基金之永續投資資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站永續專區之永續投資基金專區(https://www.invesco.com/tw/zh/sustainable-channel/sustainable-investing-fund.html)公告。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息掲露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
