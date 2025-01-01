配息組成項目

境內/境外   基金名稱   下載
境內 景順2025階梯到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順2026到期全球新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順2028到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順2029到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順2030優享樂活退休組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順2031年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順三至六年機動到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
境外   景順亞洲資產配置基金 (本基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順亞洲動力基金 (基金之配息來源可能為本金) 下載
境外   景順亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順全球科技基金(基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順全球優選短期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境內 景順十年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順實質資產基金(原名稱：景順實質資產責任基金)(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 下載
境外 景順新興市場企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順永續性歐洲數據趨動基金(原名稱：景順永續性歐洲量化基金)(基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順永續性環球數據趨動基金(原名稱：景順永續性環球量化基金)(基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順環球非投資等級債券基金(原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 下載
境外 景順泛歐洲股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順環球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 下載
境外 景順多元收益成長基金(基金之配息來源可能為本金) 下載