1資料來源︰景順，截至2024年12月31日。永續性的管理資產規模包括我們專門提供的永續發展產品（涵蓋各種策略、地區和客戶類型的投資組合和委託管理帳戶）。若要納入永續發展的資產管理規模類別，投資組合或帳戶必須具有高於最低監管要求的具有約束力的永續投資標準。此特性經獨立評估，與永續投資因素融合至基本因素投資流程無關。