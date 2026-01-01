投資觀點

  • 市場焦點
    20250213
    DeepSeek能否導致中國股市重新評價？

    中國股市正面的情緒來自於報導指出，由一家中國人工智慧新創公司設計的免費人工智慧聊天機器人DeepSeek，能夠以極低的成本，實現與海外頂級人工智慧同業相媲美的性能。

    2025年2月13日
  • 市場焦點
    20250117
    2025年中國經濟及股市展望

    我們看到政府不斷提供政策支持，這相當重要，因為它顯示政府為提振市場情緒而持續付出的努力。

    2025年1月17日
  • 市場焦點
    20250108
    印度股票 - 2025年投資機會

    Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

    隨著印度股市規模的不斷擴大、獲利的持續成長以及印度股票共同基金的資金流入，我們相信去年強調的印度三個主要結構性投資趨勢 - 普惠金融、消費飆升及製造業復興，將持續成長。

    2025年1月8日
  • 市場焦點
    20241104
    印度股票 ‒ 評價回檔

    Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

    近年來，印度股票一直遠遠領先於大部分新興市場國家，所有類股均有正面表現。但在歷經最近的市場修正後，印度股票評價有所回檔，這部分是由於獲利了結、中東的地緣政治變動和即將到來的美國總統選舉所致。

    2024年11月4日
  • 市場焦點
    20241009
    高漲的消費者信心和正面訊號推動中國長期經濟成長前景

    初步數據顯示，中國國慶75週年黃金週假期（10月1日至10月7日）期間，國內旅遊、消費和房地產銷售呈現正面動能。

    2024年10月9日
  • 市場焦點
    20240730
    印度財政預算案要點及對印度股票的投資啟示

    Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

    這份財政預算案為現任政府第三次連任後公佈的首份預算案，反映出政策框架的穩定性與連貫性。

    2024年7月30日
  • 市場焦點
    20240306
    印度股票—基本面、趨勢及其他(三)：深入解析價值

    Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

    印度股市出現穩健成長，評價高出平均水準。繼續了解更多詳情。

    2024年3月6日
  • 市場焦點
    20240109
    印度股票 - 基本面、趨勢及其他(第二部分)

    Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

    印度擁有不計其數的投資機會，我們選了四個值得長線投資人注意的趨勢。基於這些趨勢，我們對金融、製造及消費產業持樂觀看法。

    2024年1月9日
  • 市場焦點
    20240102
    2024年日本股市展望

    Daiji Ozawa

    截至2023年11月30日，日本股市（東證股價指數）在今年共上漲25%(依當地貨幣計算)。

    2024年1月2日
  • 市場焦點
    2024年投資展望 – 中國股票

    2023年，中國經歷市場波動，成長動能不甚明朗。我們相信，儘管中國仍面臨宏觀不利因素，但經濟可望逐步復甦。

    2023年12月4日