市場焦點

印度股票 ‒ 評價回檔

Chandrashekhar Sambhshivan , Mike Shiao

近年來，印度股票一直遠遠領先於大部分新興市場國家，所有類股均有正面表現。但在歷經最近的市場修正後，印度股票評價有所回檔，這部分是由於獲利了結、中東的地緣政治變動和即將到來的美國總統選舉所致。