市場焦點 美國－以色列對伊朗聯合攻擊：投資人需要知道什麼
美國／以色列對伊朗的聯合攻擊至今尚未影響原油供應，荷姆茲海峽仍維持開放。市場反應將取決於能源運輸是否出現中斷。我們提出四種可能情境，也整理了需密切關注的關鍵指標。
亞洲股票在 2026 年展望強勁，受惠於企業獲利前景、政策支持及結構性成長動能。投資機會涵蓋中國、印度、韓國、東協，以及 AI 創新。
探索中國在 2026 年的下一波成長浪潮，受工業創新、AI 動能及動態消費趨勢推動，並由具吸引力的估值與流動性支撐。
2026 年第一季亞洲投資等級債展望仍偏正向，主要受美國降息預期、穩健基本面及強勁技術面支撐。然而，估值偏高與總體風險仍需採取防禦性布局。
宏觀經濟利多、政策正常化及公司治理改革，支撐日本股票在 2026 年的建設性展望，並帶來更廣泛的投資機會。
儘管市場緊縮，亞洲高收益債預計將迎來第二年優異表現，受惠於低違約率、短天期債券機會及回歸票面價值的潛力，強化其在全球投資組合中的角色。
DeepSeek能否導致中國股市重新評價？
中國股市正面的情緒來自於報導指出，由一家中國人工智慧新創公司設計的免費人工智慧聊天機器人DeepSeek，能夠以極低的成本，實現與海外頂級人工智慧同業相媲美的性能。
2025年中國經濟及股市展望
我們看到政府不斷提供政策支持，這相當重要，因為它顯示政府為提振市場情緒而持續付出的努力。
印度股票 - 2025年投資機會
隨著印度股市規模的不斷擴大、獲利的持續成長以及印度股票共同基金的資金流入，我們相信去年強調的印度三個主要結構性投資趨勢 - 普惠金融、消費飆升及製造業復興，將持續成長。
印度股票 ‒ 評價回檔
近年來，印度股票一直遠遠領先於大部分新興市場國家，所有類股均有正面表現。但在歷經最近的市場修正後，印度股票評價有所回檔，這部分是由於獲利了結、中東的地緣政治變動和即將到來的美國總統選舉所致。
高漲的消費者信心和正面訊號推動中國長期經濟成長前景
初步數據顯示，中國國慶75週年黃金週假期（10月1日至10月7日）期間，國內旅遊、消費和房地產銷售呈現正面動能。
印度財政預算案要點及對印度股票的投資啟示
這份財政預算案為現任政府第三次連任後公佈的首份預算案，反映出政策框架的穩定性與連貫性。
印度股票—基本面、趨勢及其他(三)：深入解析價值
印度股市出現穩健成長，評價高出平均水準。繼續了解更多詳情。
印度股票 - 基本面、趨勢及其他(第二部分)
印度擁有不計其數的投資機會，我們選了四個值得長線投資人注意的趨勢。基於這些趨勢，我們對金融、製造及消費產業持樂觀看法。
2024年日本股市展望
截至2023年11月30日，日本股市（東證股價指數）在今年共上漲25%(依當地貨幣計算)。
2024年投資展望 – 中國股票
2023年，中國經歷市場波動，成長動能不甚明朗。我們相信，儘管中國仍面臨宏觀不利因素，但經濟可望逐步復甦。
