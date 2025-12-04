2026年投資展望 – 亞洲固定收益：新興市場

附註：花旗通膨意外指數(Citigroup Inflation Surprise Index)代表官方通膨數據與預測的差異之和。倘若總和超過0，說明通膨數據高於市場預期，反之亦然。

硬貨幣主權及類主權債券：上漲空間有限，風險需謹慎選擇

就硬貨幣亞洲新興市場主權及類主權債券而言，財政刺激較低的國家基本面仍然穩健。該資產類別2025年年初至今表現出色，故我們認為相較於其他新興市場硬貨幣主權債券，其進一步上漲的空間不大。

然而，在由外部衝擊引發的市場下跌期間，亞洲國家展現出更強的韌性。只要國內基本面保持穩固，我們不認為這些亞洲市場的主權及準主權債券利差會大幅擴大。相反地，鑑於當前緊縮的利差水準，投資人可能會減少配置於採取積極財政擴張計劃的國家。

當地貨幣債券市場的機會與風險

對於亞洲當地貨幣債券市場，我們持類似觀點，即傾向於採取審慎財政政策的國家。鑑於貨幣政策可能保持寬鬆，我們認為亞洲政府債券殖利率很可能明顯走低。

然而，若出現因積極財政擴張導致的負面供給衝擊，可能會擾亂市場情緒，促使資金轉向其他提供更具吸引力的利差與資本利得潛力的新興市場。

另一個影響當地貨幣債券表現的關鍵因素是外匯動態。自2025年3月以來，美元因關稅及美國經濟成長放緩的擔憂而走弱。聯準會降息次數確有可能超出當前預期，這將對美元造成額外壓力。

在收益率較高的亞洲當地貨幣政府債券中，印度表現突出，政府持續支持經濟成長而不過度擴張公共支出。結合潛在降息、低通膨以及可能降低的關稅，這將創造具吸引力的投資機會。

我們對各國的觀點將隨財政政策因經濟現實而調整。從目前的市場狀況來看，我們無法就亞洲新興市場前景一概而論。

在不確定中布局機會

進入2026年，亞洲新興市場的機會與挑戰並存。地緣政治風險及外部需求減弱影響成長前景，但低通膨與寬鬆的貨幣政策為當地貨幣債券提供了有利的環境。硬通貨主權及類主權債券基本面仍穩健，但由於利差偏緊，上漲空間有限。各國財政策略的分歧將成為關鍵差異化因素，需要精準選擇與積極監控。在此環境下，投資人應聚焦於財政管理謹慎且結構韌性強的國家，因為這些國家更有能力應對不確定性並實現可持續報酬。



投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

Inv25-0539