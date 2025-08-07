景順多元收益成長基金 (基金之配息來源可能為本金)

主動式資產配置
根據不同經濟狀況靈活地進行主動式配置。股票及固定收益比例各佔投資組合約35%至65%。
通過可持續和不斷增長的股息或純粹的資本增長為股東創造價值。
每月配息
專責投資團隊負責資產配置、債券及選股
真正的全球多元化收益型證券投資組合。
資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資可能會有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100% 。
|
|
基準日
|
每單位配息金額
|
當月配息率%
|
當月報酬率(含息)%
|
A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
|
2025/07/31
|
0.0700
|
0.64
|
1.22
配息資料來源：景順， 統計至2025年7月31日。報酬率資料來源：晨星，原幣計算(含息)， 統計至2025年7月31日。
報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
