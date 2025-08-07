焦點基金

景順多元收益成長基金 (基金之配息來源可能為本金)

追求穩定與成長的全方位收益解方

下載基金DM

指示：當您變更選項時，將會立即移至同一頁面下方之相同標題處

  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例，絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股/債。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 投資人應留意衍生性工具證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險詳見公開說明書或投資人須知。
    Inv25-0348, Inv25-0339
全方位「收益」解決方案 : 厚底氣、超耐跑、好Q彈一次到位!

多元收益成長優勢

主動式資產配置

主動式資產配置

根據不同經濟狀況靈活地進行主動式配置。股票及固定收益比例各佔投資組合約35%至65%。

兼顧收益與增長

兼顧收益與增長

通過可持續和不斷增長的股息或純粹的資本增長為股東創造價值。

具吸引力的投資組合收益率

具吸引力的投資組合收益率

每月配息
資源豐富的團隊

資源豐富的團隊

專責投資團隊負責資產配置、債券及選股

於全球範圍內尋找多元收益

於全球範圍內尋找多元收益

真正的全球多元化收益型證券投資組合。

主動配置靈活布局

主動式資產配置

資料來源：景順，截至2025年6月30日。

基金過往根據不同經濟狀況作靈活資產配置
  • 2019年12月：隨著中美貿易戰緩和跡象出現，股票波動下降而政府債券波動上升，加上股利具吸引力而債券殖利率較低，我們將股票配置比重從35%提高至43%。
  • 2020年2月：隨著新冠疫情肆虐，減碼股票；最初看好投資等級債券，其後轉為非投資等級債券，因為受惠於政策支持，債券市場提供具吸引力的價值。
  • 2022年3月：俄烏爆發衝突之際減碼股票。債券部位上調至加碼，以投資等級債券為主。

基金小檔案

投資組合特點

股票
固定收益

資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資可能會有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100% 。

配息資料

 

基準日

每單位配息金額

當月配息率%

當月報酬率(含息)%

A-穩定月配息(美元對沖)股 美元

2025/07/31

0.0700

0.64

1.22

配息資料來源：景順， 統計至2025年7月31日。報酬率資料來源：晨星，原幣計算(含息)， 統計至2025年7月31日。

報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

更多焦點基金

焦點基金
景順環球高評級企業債券基金

以獨特主題方式，投資高評級固定收益資產

了解更多

字幕

焦點基金
景順印度股票基金

經濟迅速崛起，瞄準印度投資契機

了解更多

字幕

焦點基金
景順環球股票收益基金

聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

了解更多

字幕

焦點基金
景順永續性環球數據趨動基金

低波動ESG投資組合，用投資實現永續未來

了解更多

字幕